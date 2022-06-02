〈能源盤後〉上海解封 原油上漲 市場等待OPEC+會議

隨著上海放寬新冠防疫封鎖限制，示意原油需求增加，原油期貨價格周三 (1 日) 收高。

在《華爾街日報》報導 OPEC + 打算生產目標排除俄羅斯之後，交易者也為周四 OPEC + 會議做準備。

能源商品價格

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 59 美分或 0.5%，收每桶 115.26 美元。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 69 美分或 0.6%，收每桶 116.29 美元。

7 月交割的天然氣期貨價格上漲 6.8% ，收每百萬 Btu 8.696 美元。

7 月交割的汽油期貨價格上漲 4%，收近每加侖 4.0716 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 5.3%，收每加侖 4.143 美元。

市場推動力

上海周三解封，恢復公車、地鐵等大眾運輸服務，以及與中國其他地區的基本鐵路連接。儘管如此，據《美聯社》報導，擁有 2500 萬人口的上海仍有超過 50 萬人處於封鎖狀態或處於指定控制區。

歐盟本周同意一項對俄羅斯原油進口實施部分禁運的計畫。但周二稍晚，原油期貨價格失去動力，係因《華爾街日報》報導，一些 OPEC 成員考慮將俄羅斯自 OPEC + 石油產量協議中排除，因為制裁和歐盟部分的進口禁令削弱了俄羅斯實現目標的能力。

倘若 OPEC + 同意，就會讓其他國家 (包含沙烏地阿拉伯和 UAE) 可生產更多原油，以填補俄羅斯離開後的缺口。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 表示：「這可望為其他 OPEC + 成員國打開更積極增產的大門，但事實上，由於多數成員國都已持續數月無法達成產量目標，整個 OPEC 可能還是難以更積極提高產量。」

