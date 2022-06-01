〈能源盤後〉OPEC+產量目標擬排除俄羅斯 原油收盤漲跌互現

《華爾街日報》報導，石油輸出國組織 (OPEC) 部分成員國正考慮自原油目標產量中剔除俄羅斯，這將提高其他國家的原油產量。在該報導後，WTI 原油期貨價格周二 (31 日) 回落。

能源商品價格

7 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 40 美分或 0.4%，收每桶 114.67 美元，本月上漲 9.5%。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.17 美元或 1%，收每桶 122.84 美元，本月上漲 12.4%。

7 月交割的天然氣期貨價格下跌 6.7% ，收每百萬 Btu 8.145 美元。

6 月交割的汽油期貨價格上漲 1.6%，收近每加侖 4.08 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.2%，收每加侖 4.091 美元。

市場推動力

《華爾街日報》報導，若不將俄羅斯產量計算在目標內，可望為沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國 (UAE) 和其他 OPEC 成員大幅增產鋪路。俄羅斯可謂 OPEC + 領導國，OPEC + 去年同意每月增產，以慢慢解除 2020 年新冠疫情大爆發後實施的減產措施。

OPEC + 迄今仍拒絕歐美等國家的增產請求。OPEC + 預計周四舉行每月例會討論生產計畫。

經過周一陣亡將士紀念日假期，投資者返回市場，樂見歐盟領袖敲定協議，將減少對交戰國家能源資產的需求，以此懲罰俄羅斯入侵烏克蘭的行動，提振周二早盤石油上漲。

該「淡化版」的禁運令包含海上進口的俄羅斯石油，暫時免除管道運輸的進口石油，但仍需要匈牙利加入。歐盟表示，該協議涵蓋 2/3 以上自俄羅斯進口的石油，且應在今年年底前削減該國原油 90%。

施耐德電氣全球研究與分析經理 Robbie Fraser 報告中表示：「此舉是針對俄羅斯的供應，但同時中國需求預計近期也會看到順風，因為中國將放寬一些防疫措施。中國是俄羅斯原油的關鍵買家，且是全球最大原油進口國。」

中國上海在經歷為期 2 個月的封城後，當局宣布周三將大動作解封。北京周日也放寬防疫限制，並宣布近日疫情已獲得控制。

周二數據顯示，中國 5 月份的工廠和服務業活動有所改善，但由於防疫封鎖限制，整體經濟活動仍顯示收縮。

上周五 WTI 原油創逾 11 周最高收盤價，係因夏日駕駛季節隨著陣亡將士紀念日周末而拉開帷幕，且在邁向該連假之前，原油庫存仍處於低水位。

根據美國能源資訊署 (EIA) 數據，進入假期前，美國普通汽油的零售均價為每加侖 4.59 美元，為 2012 年以來經通膨調整後的最高（實際）價格。