美光看好Q3漲價力道 NAND Flash產業吞定心丸

美系外資日前再度開槍看壞記憶體前景，認為隨著 PC 需求轉弱，第二季 NAND 價格恐僅季增 5%；不過，記憶體大廠美光 (MU-US) 周二 (29 日) 表示，威騰 (WDC-US)、鎧俠日本 2 座合資廠原料汙染影響產能，預期將推升第三季 NAND Flash 價格，也為 NAND Flash 產業後市吞定心丸，有利群聯 (8299-TW)、威剛 (3260-TW) 營運。

美光第二季 DRAM 營收年增 29%，占總營收比重達 73%；NAND 營收年增 19%，營收占比 25%，營收均優於市場預期。其中，DRAM 均價較前季下滑約 4-6%，NAND 則成長 4-6%，並看好本季兩大記憶體毛利率都將持續提升。

在威騰、鎧俠日本 2 座合資廠原料汙染影響生產消息傳出後，威騰即發函客戶漲價，美光 2 月中旬也傳出 NAND 現貨、合約價雙漲，合約價漲 17-18%，現貨價超過 25%。市場當時也看好，隨著缺貨態勢大致確立，第二季價格上漲力道，可望較先前預期強勁。

不過，美系外資日前出具報告指出，一個月前 NAND 市況緊俏，有效支撐報價，使市場預期第二季價格可望季增 5-10%，但隨著 PC 需求前景持續轉弱，預估第二季 NAND 價格恐僅季增 5%。

