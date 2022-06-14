〈大同股東會〉王光祥將辭三圓董座 專注經營大同擺脫資產股包袱

大同 (2371-TW) 今 (14) 日舉行股東會，經過 3 個半小時才落幕，董事長王光祥透露，下周就會辭去三圓 (4416-TW) 董座職務，將專心經營大同，不會讓大同變成資產概念股，而是全力發展綠能。

王光祥表示，大同約有 47 萬坪土地，土地開發已經不是目前營運重點，傾向分階段發展，再者，土地資產股的本益比僅 20 倍，但是太陽能、綠能股本益比可達到 50 倍，而大同電力事業在此領域已有布局，未來會全力衝刺。

王光祥指出，位於新北市土城的大同莊園三期已經銷售 50%，最高一坪賣至 60 萬元，隨著成本持續提高、價格上揚，後續會選擇慢慢出售，不急著快速完銷。

太陽能事業方面，大同共有 8 家 SPV 公司 (特殊目的項目公司) ，整體已有獲利，今年營收將持續成長。另外，大同子公司大同智能布局儲能與系統整合，看好未來在商業模式、市場中將發揮綜效。

大同強調，公司布局太陽能等綠能商機有三大優勢，包括符合國內政策、瞄準台灣電力需求，以及產品具有競爭力，因此有望在市場佔有一席之地。

海外方面，總經理鍾依文表示，新經營團隊接手後，調整營運策略、謹慎使用資金，收掉荷蘭、印尼、越南、捷克等海外公司；中國則保留總公司，主要營運壓縮機、小馬達、電波待功等，短期不會投資沒有競爭力的產品，且會把大同品牌銷往中國市場。

截至去年底，大同累計虧損 203 億元，王光祥表示，每年需要提列轉投資公司華映約 1 億元損失，目前積極申請該公司破產，期望能有 70 億元現金流，加上轉投資公司、核心事業群已經獲利，長期目標仍是希望可以擺脫 200 億元虧損包袱、發放股利。