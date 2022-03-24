大同搶攻儲能商機 2025年容量上看300MW

大同 (2371-TW) 今 (24) 日表示，台電今年初將 2025 年儲能目標上調至 1000MW，隨著再生能源供電比例攀升，儲能作為能源轉型重要工具，大同已整合旗下企業提供儲能解決方案，力拚 2025 年達到 300MW 儲能容量。

大同整合旗下 ICT 資訊服務商大世科 (8099-TW)，以及太陽能發電廠大同智能，參加智慧城市展高雄場，展出零碳整合管理系統、儲能與再生能源、用電大戶解決方案， AFC 調頻備轉輔助服務、太陽能維運健診服務、智慧能源管理系統。

大同強調，公司為國內唯一提供台電 1MW AFC 雙邊合約案場及 4MW 輔助服務案場的儲能系統整合大廠，該案場同時通過 UL9540 儲能系統安全認證。

零碳整合管理系統解決方案方面，大同可協助客戶有效管理 IOT 及非 IOT 設備碳足跡收集、綠能效能追蹤及記錄能源管理軌跡等，還能因應各企業不同需求，提供客製化的零碳整合管理系統服務。

台電對於用電平均契約容量 5000kW 以上的用電大戶，須自備 10% 再生能源，大同指出，針對用電大戶推出從設置再生能源及儲能系統，到綠電交易諮詢及服務多元化解決方案。

大同表示，已建置超過 1000 個太陽能電廠及維運經驗，另外子公司大同智能今年 1 月取得經濟部能源局售電業執照，進軍綠電交易，可同時扮演綠電開發、銷售及營運商角色。