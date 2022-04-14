強化集團合作 大同3月再增持精英近1400張

精英 (2331-TW) 近年積極調整營運體質、轉型布局新事業，母公司大同 (2371-TW) 近期默默再加碼持股，根據公開資訊觀測站資料顯示，大同 3 月再增持 1396 張精英持股，以 3 月均價 19.49 元推算，大同再砸下 2720.8 萬元，市場認為，大同強化集團布局效益將可望逐步浮現。

據公開資料顯示，大同在今年 2、3 月自集中市場各買進精英約 110、1396 張，以月均價 20.24 元、19.49 元推算，累計今年以來拿出 2943 萬元資金加碼精英持股，若再加計去年 8 月以來投入資金，大同已砸下逾 4 億元提升精英持股，持股比超過 3 成。

值得注意的是，大同去年 8 月曾經公告，將在一年內斥資 10 億元加碼精英持股，市場當時估算，大同可望將精英持股比例拉升至約 35%，以利後續強化集團合作。

營運方面，精英在新團隊、新計畫帶領，加上新事業布局發酵下，營運自去年持續朝正向發展，今年首季雖受傳統電子業淡季影響，但營收仍達 74.49 億元，季減 22.3%、年增 14.4%，創下近七年同期新高。

展望今年，精英認為，供應鏈料況仍是出貨最大瓶頸、加上疫情影響，將儘全力克服，並將營運規模再放大，除了提升既有產品價格空間外，也將透過 R&D 整合進一步爭取高毛利、高利基產品，力拚今年營運逐季成長、再優去年。

另一方面，精英也宣布推出全新自有品牌 LIVA One A300 準系統迷你電腦，採用 Socket AM4 的 AMD 晶片組，可支援 Ryzen、Athlon 等處理器運作，同時搭配最新 802.11ax 無線傳輸技術，適合個人工作室、商業辦公等環境使用，也可望為營運再添動能。