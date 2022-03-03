大同旗下大世科高層異動 董座特助黃文宏出任新總座

大同 (2371-TW) 旗下 IT 設備整合商大世科 (8099-TW) 今 (3) 日公告，因應集團策略目標與發展所需，原董事長兼總經理沈柏延，其總座一職改由董事長特助黃文宏出任，沈柏延除了董事長職務外，也新接任策略長，即日起生效。

大世科董事會決議通過，即日起由黃文宏擔任總經理，將帶領公司團隊發揮資通訊系統整合專業，並以智慧服務與創新服務的思維，滿足客戶對數位轉型的需求。

黃文宏出身美商迪吉多電腦的技術服務部門，曾帶領超過 40 位客服中心專業技術經理及工程師，提供台灣重要客戶支援服務；後續曾擔任合驣科技董事長暨日辰資訊執行長，擁有 30 年以上 ICT 系統整合產業經驗。

黃文宏 1997 年加入晉泰 (6221-TW)，後續擔任總座一職，帶領晉泰 2003 年 1 月上櫃掛牌，並於 2020 年 8 月退休時，該公司資本額從 500 萬元成長至 5.2 億元，員工約 350 人，市值約達 30 億元。

黃文宏升任總經理後將推動五大發展計畫，第一、專注優勢產品經營與成長，大幅增加網路與 AIoT 銷售成長；第二、推動服務數位轉型，打造以客戶為中心的智慧服務模式；第三、建構 B4B 營運模式，提高專業服務、自有軟體與解決方案營收比重。

第四、建構營運自動化機制，打造高效、高產值的銷售及服務團隊，提供客戶體驗；第五、快速複製受市場肯定的產業數位轉型智慧方案，持續投資智慧製造、智慧醫療與智慧客服方案，以自有軟體技術為核心，提供讓客戶有感與滿足需求的雲端 SaaS 服務。

大世科今日也公布財報，去年營收 42.72 億元，年減 0.33%；毛利率 20.82%，年增 1.99 個百分點；營利率 5.01%，年增 1.34 個百分點；稅後純益 1.78 億元，年增 22.75%，每股純益 2.01 元。

大世科董事會決議股利分派，每股擬配 1.8 元現金股利，以今日收盤價 38.7 元估算，殖利率約 4.65%。