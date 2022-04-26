大同推非晶質變壓器 搶綠電設備商機

大同 (2371-TW) 今 (26) 日宣布推出非晶質變壓器，除了可節省電費、降低二氧化碳外，也將赴美國國際輸配電設備與技術展覽會，搶攻全力爭取綠色電力設備商機。

大同表示，公司擁有超過 50 年的變壓器製造經驗，產品包含節能型非晶質變壓器、矽鋼片電力及配電變壓器、爐用變壓器、345kV-100MVAR 級以下各型電抗器等，也是國內電廠級電力設備主要供應商。

大同電力設備去年外銷及國際大型專案表現強勁，營收貢獻年增近 3 倍，隨著各國經濟發展，電力需求不斷攀升，加上美國總統拜登上任後簽署 1.2 兆美元的基礎建設法案，也推升電力周邊設備商機大幅增加。

大同此次推出的非晶質變壓器，為傳統矽鋼片變壓器的 20-30%，可節省大量電費，二氧化碳排放量也較傳統變壓器低 30-40%。此外，大同非晶質變壓器台灣市佔率超過 6 成，並外銷至日本、印尼、菲律賓等，從從 10kVA 到 9000kVA 皆可客製化。

大同也是台灣 345kV 等級、三相一體最大容量的超高壓變壓器製造商，全球最大燃氣渦輪發電廠大潭電廠的 9 個機組中，即有 8 個機組變壓器是由大同承製，尤其第 8 號與第 9 號機組的主變壓器，容量超過 500MVA，刷新國產變壓器承製最大容量紀錄。