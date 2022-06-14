日圓貶值出現變化 不再是日本經濟東風

日圓貶值，日本股市就會漲，如今這個長期經驗法則已不適用，原因是日本不再是出口大國，占全球出口額的比率較 1998 年銳減一半，且勞動力短缺。

日經新聞報導，日圓兌美元匯價周一（13 日）重挫至 24 年低點，日經 225 指數卻寫下今年來第三大跌幅。

日圓在 1998 年、2005 年及 2013 年也曾大幅貶值，由於投資人預料此趨勢有利於出口商，因此日股在接下來兩年走高，顯示過去日圓貶值是日本經濟的東風。

然而，如今日本在全球貿易中的地位，與 1998 年不同，與 2013 年相比更是如此。聯合國的數據顯示，去年日本占全球出口額中比率為 3.4%，不如 1998 年的 7％。相較下，中國的比重從 3.3％大幅上升至 15.1％。

勞動力短缺對製造商的影響也不容忽視。目前日本的求人倍率（指職缺數量與求職者人數的比率）為 1.27 倍，而 2005 年和 2013 年均不到 1 倍，凸顯就業市場緊繃。

瑞穗證券首席經濟學家小林俊介說：「在求人倍率上升的情況下，若日圓貶值，即使（業者）想擴大日本國內生產，也難以找到勞工。」

近來日圓之所以跌跌不休，原因是日本央行與各國央行的政策差異日益擴大。在美國通膨惡化的情況下，經濟學家預料本周美國聯準會（Fed）可能會升息 75 個基點（3 碼）。

歐洲央行（ECB）也將在 7 月 1 日結束歷時約七年的「資產購買計畫」（APP），正式為量化寬鬆（QE）政策畫下句點，並計劃 7 月升息 1 碼，9 月視通膨再決定是否擴大升息幅度。