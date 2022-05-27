國際能源署：供應鏈中斷打擊 電動汽車電池成本今年恐飆15%

國際能源署 (IEA) 本周警告，在俄羅斯與烏克蘭衝突持續和供應鏈中斷的情況下，電動汽車電池的成本將飆升。隨著各類金屬價格攀高，今年電池價格可能上漲 15%。

IEA 指出，今年迄今電動汽車銷量保持強勁，第一季全球售出 200 萬輛電動汽車，但接下來需要進一步努力使電池製造和關鍵礦產供應多樣化，以降低未來出現瓶頸和價格上漲的風險。

IEA 表示，電池製造所必需的關鍵礦物的價格飆升、中國防疫封鎖導致供應鏈中斷、以及俄羅斯入侵烏克蘭，仍然是電動汽車強勁銷售的最大障礙。

世界上最大的電池製造商是中國，超過一半的鋰、鈷和石墨加工和精煉能力位於中國。2021 年，超過一半的電動汽車在中國組裝，中國將保持其製造主導地位。

此外，俄羅斯入侵烏克蘭造成的供應鏈中斷，已經推高了鈷和鎳等電動汽車使用的關鍵金屬價格。俄羅斯還是世界上最大的鎳生產商—諾里爾斯克鎳業 (Norilsk Nickel) 的所在地，這家公司在 2021 年生產了 145,817 公噸鎳，同時也是用於電池的鋁的大型供應商。

根據 IEA 的數據，2022 年 5 月的鋰價格是 2021 年初的七倍多，而鈷和鎳的價格也上漲了。

他們警告：「在其他條件相同的情況下，如果這些價格保持在當前水準附近，電池組的成本可能會增加 15%，這將扭轉幾年來的下降趨勢。」

IEA 認為，這是由於「前所未有的電池需求」和「新的供應能力上缺乏結構性投資」的結果。

IEA 表示，目前正在與世界各國政府合作，研究如何戰略性地管理關鍵礦產資源。