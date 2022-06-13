談判無進展 南韓卡車司機罷工進入第七天 經濟及供應鏈風險加大

南韓卡車司機罷工周一 (13 日) 進入第七日，正導致釜山等港口被癱瘓。隨著卡車司機罷工的擴大，南韓經濟和全球供應鏈面臨的風險正在增加。

自 6 月 7 日起，在南韓總工會的領導下，22000 名貨運卡車司機團結工會的成員展開罷工，要求政府擴大貨運費率制度，並保證卡車司機的基本薪資，以應對飆升的燃油費用。

工會周一表示，雖然尋求與國土交通部談判找到解決方案，但談判最終破裂。

南韓政府估計，由於罷工，汽車、石化、鋼鐵和其他關鍵行業的生產中斷價值約 1.6 兆韓元 (12 億美元)。貿工部周一發布聲明，表示由於許多公司的產品已達到存儲限制，停工造成的中斷本周將更加嚴重。

韓國石化工業協會呼籲停止罷工，稱「損失正如滾雪球擴大」，將影響國民經濟。協會周一在一份聲明中表示，蔚山、麗水和大山等主要港口的出貨量已停止，每日交貨量已降至平均 74000 噸的 10% 左右。

浦項鋼鐵宣布今起暫停部分廠房生產，因為已經沒有空間放置已完成但無法交付運送的產品，現代汽車也削減部分生產線生產。

工會聲稱，在周日的最新一輪會談中，雙方原本達成了一項初步協議，承諾積極擴展和升級有爭議的運費體系。但工會說，由於執政的人民力量黨的反對，談判在最終協議之前就破裂了，因此要繼續罷工，並「更強有力地戰鬥」。

受罷工影響最嚴重的公司周一早盤暴跌。現代汽車股價一度下跌 6.2%，為 2021 年 2 月以來的最大跌幅。浦項鋼鐵的跌幅也達 3.6%。石化公司韓華公司下跌 4.2%，南韓最大的煉油和石化生產商 SK Innovation Co. 下跌 3.1%。