美通膨加劇 市場估Fed在7月升息3碼的機率達5成

美國高居不下的通膨加大外界對聯準會（Fed）需要積極升息冷卻物價壓力的押注，市場預測 Fed 在 7 月升息 3 碼（75 個基點）的可能性達 50%，並預估政策利率將在年底前升至 3%。

根據美國勞工部周五（10 日）公布的報告顯示，食品價格上漲與創紀錄的汽油價格推動 5 月消費者物價指數（CPI）年升達 8.6%，高於市場預期的 8.3%，粉碎通膨已在上月觸頂的任何希望。

剔除能源與食品價格的 5 月核心 CPI 年增率達 6%，雖然較前值 6.2% 有所下滑，但仍高於預期 5.9%，而且也遠未達到 Fed 主席鮑爾所說在放緩升息前需看到價格壓力降溫「清晰而令人信服」的跡象。

Bankrate 首席金融分析師 Greg McBride 表示，通膨已見頂的觀點到此為止，現在看來任何希望 Fed 在 6 月與 7 月會議後能放慢升息不乏的想法是不太可能。

Fed 官員幾乎已經承諾在接下來 6、7 月兩次的會議上將分別升息兩碼（50 個基點）。利率期貨交易員認為，Fed 下周會議最有可能的結果是升息兩碼，但目前的預期是本月升息兩碼的可能性約為 20%。

根據芝加哥商業交易所（CME Group）的 FedWatch 數據，Fed 在 7 月升息 3 碼（75 個基點）的機率接近 50%。

此外，視為 Fed 利率政策指標的 2 年期公債殖利率創下 4 個月以來最大漲幅，自 2008 年以來首次升破 3%。巴克萊分析師周五表示，美國央行有充分理由在下周會議公布比市場預期更大的升息幅度。

最新通膨數據也可能讓 Fed 在 9 月會議期間，甚至更長時間內升息兩碼來打通膨。與 Fed 利率掛鉤的期貨交易員目前押注 Fed 至少在 9 月前會升息兩碼，甚至可能會有更大幅地的升息。期貨反映市場對年底政策利率將落在 3% 至 3.25% 區間的預期。

最新的通膨報告也讓 Fed 想在不破壞就業市場，以及造成經濟衰退的情況下控制通膨的任務變得更加艱困。

Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示，5 月 CPI 數據太糟，預估美國將在今年第四季陷入經濟衰退，並在 2023 年第二季證實。

與此同時，美國同日公布的 6 月密大消費者信心指數跌至歷史新低，消費者對通膨前景感到擔憂。