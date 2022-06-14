遭蘋果等三檔持股拖累 波克夏本季股票損失估650億美元 

巴隆周刊 (Barron’s) 報導，「股神」巴菲特執掌的波克夏公司第 2 季迄今股票的帳面損失約 650 億美元，主要被蘋果 (AAPL-US)、美國銀行 (BAC-US)、美國運通 (AXP-US) 這三檔股票所拖累。

波克夏股票部位在第 1 季季末約 3900 億美元，如果用不同會計計算方式，包含卡夫亨氏 (KHC-US) 的總持股部位則約 4000 億美元。這代表波克夏本季目前為止持股的跌幅，和美股標普 500 指數同期約 16% 的跌幅大致吻合。

650 億美元的帳面損失，對坐擁超過 1000 億美元現金、今年淨利估 300 億美元的波克夏來說還在可控制範圍，卻可一窺美股最近遭到拋售的程度。

波克夏的持股帳面損失主要來自蘋果，蘋果第 2 季目前為止共下跌約 25%，周一以每股 131.88 美元作收。

波克夏在第 1 季尾聲持有蘋果超過 9 億股，雖然蘋果表現令人失望，但以平均每股約 34 美元的買進價格來計算，波克夏仍靠蘋果賺進 850 億美元的可觀收益。

波克夏第二大持股美國銀行本季下跌 22%，周一收在每股 32.02 美元。第三和第四大持股分別是雪佛龍 (CVX-US)、可口可樂 (KO-US)，兩者本季股價大致持平。

第五大持股是美國運通，本季約跌 22%，周一收在每股 146.29 美元。

波克夏最近股價也承受賣壓，其 A 股周一收跌 3.7% 至每股 42.37 萬美元，從近期 3 月底高點算起共跌 22%。波克夏 B 股周一也收黑 3.5%，報每股 281.56 美元。

外界關注，巴菲特和兩位操盤手 Todd Combs、Ted Weschler 本季會不會繼續大買股票。波克夏第 1 季大買逾 500 億美元股票，主要買進雪佛龍，截至第 1 季尾聲的雪佛龍持股部位共計 259 億美元。