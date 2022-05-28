馬斯克透露特斯拉在印度設廠有條件

特斯拉執行長馬斯克週五 (27 日) 透露， 特斯拉不會在印度設廠，除非特斯拉獲准在當地銷售和維修特斯拉電動汽車。

特斯拉 (TSLA-US) 和印度政府 2 年多來仍就進入印度市場事宜進行談判。印度政府堅決要求特斯拉在印度建設超級工廠，以便在當地組裝製造汽車，但如果特斯拉希望在印度販售其他國家製造的電動車，則需要向印度政府繳納高額關稅。

印度政府堅決要求特斯拉先在印度設廠製造，再到當地銷售印製電動車。(圖片：AFP)

印度對成本、保險和運費 (CIF) 價值超過 4 萬美元的進口汽車徵收 100% 的進口關稅，對 CIF 價值低於該金額的汽車徵收 60% 的進口關稅，對特斯拉來說，這樣的關稅高得驚人。

特斯拉正尋求遊說印度政府降低其關稅，希望向印度銷售便宜的進口電動車，以便在這世界第二大人口國家先行試水溫。

印度多個邦都曾向馬斯克伸出橄欖枝，而特斯拉在去年於印度南部卡納塔克邦 (Karnataka) 的班加羅爾市 (Bengaluru) 註冊辦事處。卡納塔克邦隨後證實，特斯拉將在該地區建設超級工廠，但目前雙方計畫都陷入停滯。

馬斯克今年稍早表示，特斯拉仍在與印度政府合作應對諸多挑戰。印度交通部長 Nitin Gadkari 上月公開表示，在中國製造汽車並轉向印度銷售並不是一個好主意，如果馬斯克準備在印度製造特斯拉汽車，一切都沒問題。

近年來賓士 (Mercedes-Benz)、BMW、豐田 (Toyota) 和 Hyundai 等全球汽車品牌都早已進入印度市場，特斯拉能否如願銷售中製特斯拉汽車，有待後續與印度政府角力的結果。