店頭集中結算業務獲金管會認可為合格QCCP 有助提升資金運用

期交所今 (13) 日宣布，店頭衍生性金融商品集中結算業務已取得金管會認可為合格集中結算交易對手 (Qualifying Central Counterparty, QCCP)，有助降低資本計提，提升資金運用。

金融機構完成店頭衍生性金融商品交易，將交易契約提交到期交所進行集中結算時，原本的交易對手將轉變為 QCCP－期交所，依銀行局規範的交易對手信用風險應計提資本計算方式，對期交所的交易暴險僅須適用 2% 的風險權數，可以有效降低其資本計提，提升我國金融機構資金運用效率與國際競爭力。

透過 QCCP－期交所進行集中結算，除了具有降低應計提資本的好處，更可以簡化金融機構對信用風險管理的作業成本。在店頭衍生性金融商品交易未集中結算前，交易對手信用風險須由交易雙方自行管理及承擔。

期交所表示，預計今年 7 月開辦店頭集中結算業務，提供結算會員自營的新臺幣利率交換契約 (IRS) 自願性集中結算服務，交易對手信用風險將統一轉由 QCCP－期交所承擔，可以簡化交易關係，金融機構只需要評估期交所違約風險，降低信用風險管理的複雜度。

期交所強調，在 2010 年 11 月 25 日獲金管會認可為期貨集中交易市場業務之 QCCP 後，又於今年 6 月 9 日取得金管會認可為店頭集中結算業務之 QCCP，對於即將開辦的店頭集中結算業務具有指標性意義，可望吸引更多金融機構參與我國店頭集中結算市場，使我國店頭集中結算市場發展茁壯。