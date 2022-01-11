〈期交所展望〉拚國內店頭衍生性商品集中結算機制 7月第一階段上線

期交所近年積極強化期貨市場制度面，展望今 (2022) 年，董事長吳自心表示，期交所正積極建置國內店頭衍生性商品集中結算機制，今年 7 月第一階段將上線，也就是提供結算會員新臺幣利率交換契約自營交易之自願性集中結算服務。

吳自心表示，期交所現正積極建置國內店頭衍生性商品集中結算機制，除持續向國外金融監理機關申請成為合格集中結算交易對手 (QCCP)，亦積極協助業者瞭解相關制度。

所謂「國內店頭衍生性商品集中結算機制」，吳自心說明，期交所規劃分階段提供新臺幣利率交換契約 (IRS) 及無本金交割遠期外匯契約 (NDF) 集中結算服務，第一階段將於今年 7 月提供結算會員新臺幣利率交換契約自營交易之自願性集中結算服務，正協助金融機構申請成為店頭結算會員。

期交所於去年 7 月舉辦「建置店頭衍生性金融商品集中結算」線上座談會議，由金管會主委黃天牧主持，邀集銀行、保險、票券、證券及期貨業者參與，總計 2 場線上座談會議逾 120 家金融機構相關負責人參加。

此外，夜盤交易也是期交所重要制度，2017 年推出以來，交易量日益成長，去 (2021) 年度日均量逾 31 萬口，占日盤同商品交易比重逾 3 成，顯示交易人積極參與期貨市場夜盤交易。

吳自心指出，為提供更多夜盤交易資訊予交易人，去年 12 月新增揭示夜盤三大法人交易資訊，交易人可查詢了解三大法人參與夜盤交易情形，對交易人夜盤交易資訊掌握及買賣決策參考有所助益。

為持續發揮夜盤即時因應國際金融市場提供交易、避險的功能，今年年將持續依商品交易量及交易人參與情形，評估新增適合夜盤交易商品。