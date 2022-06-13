鉅亨美股雷達：本週市場關注Fed決策會議 馬斯克稱特斯拉經歷艱難一季

美股重要看點：

本週市場關注 Fed 將在週四公布的利率決議。美國 10 年期公債殖利率來到 3.252%，美股期貨週一 (13 日) 下挫，道瓊期貨跌 1.79%，標普 500 期貨跌 2.93%，那斯達克 100 期貨跌 3.00%。

市場預料 Fed 本週將升息 2 碼 (50 個基點)，把聯邦資金利率目標區間升至 1.25-1.50%。但因美國上週五公布的 5 月消費者物價指數 (CPI) 意外竄升至 40 年最高，市場擔心，通膨高漲可能促使 Fed 更大幅升息，或發布更高的利率預測。

美國 5 月 CPI 加速至 8.6%，為 1981 年來最高峰，且升幅比經濟學家原估還大。

美國前財長薩默斯周日在 CNN「美國國情」節目中說：「通膨像現在這麼高，失業率像現在這麼低，經濟幾乎確定會在兩年內陷入衰退」；在通膨問題上，「Fed 的預測往往過於樂觀，我希望他們能充分認識這個問題的嚴重性。」

安聯首席經濟顧問伊爾艾朗也表示，烏克蘭戰爭、能源轉型及 Fed 誤判通膨形勢，最終導致通膨持續加速。他擔憂在這個「停滯性通膨」時期，通膨率可能飆上 9%，並引發經濟衰退。

不過，美國聯準會 (Fed) 前主席柏南克認為，只要供應面的通膨壓力減緩，美國經濟就有機會「軟著陸」。柏南克指出，強勁美國勞動力市場是一個重要因素，只要供應面好轉，Fed 就有機會壓低通膨，同時不會帶來 80 年代初時的代價。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 在一封發給員工的內部郵件中表示，特斯拉經歷「非常艱難的一季」，要求員工致力於業務回升。

馬斯克在郵件中表示：「這是一個非常艱難的一季，主要是由於中國的供應鏈和生產上挑戰，所以我們需要努力使業務回升！」

RBC Capital Markets 將特斯拉的評級從「市場表現」調升至「優於大盤」，因為對該電動車製造商的長期定位持積極看法。