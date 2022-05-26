南韓旅行業預估 日本旅遊需求可望於7月中旬恢復正常

南韓旅行業者表示，日本宣布放寬境管規定後，日本旅遊的預約數較前一周增加 139%，網路上的日本機票銷量也大幅增加。南韓旅行業預估，日本若重啟觀光簽證的發行和免簽作業，旅遊需求可望在 7 月中旬過後恢復正常。

南韓《中央日報》周四 (26 日) 報導，南韓當地旅行社 Interpark Tour 表示，自日本宣布放寬境管之後，5/16~5/22 期間的日本旅遊預約數較前一周 (5/9~5/14) 增加 139%。以目的地來分，成田增加 173%、大阪增加 163%、羽田增加 123%、福岡增加 52%。

另外，同期間在 TMON 購物網站上的日本航班機票營收也增加 72%，而當中有 70% 是飛往成田。

南韓當地各大旅行社正磨刀霍霍，準備日本相關的旅遊商品，例如 Hana Tour、Modetour 和樂天觀光開發，都推出北海道的包機行程。此外，Very Good Tour 在相隔三年之後，也以航班正常為前提，再度推出日本旅遊行程。

根據仁川國際機場公社，釜山航空的「仁川 – 東京」定期航班於 5/25 展開飛航，另外「仁川 – 大阪」的定期航班也將於 5/27 啟動。

南韓旅行業預估，如果日本方面重啟觀光簽證發行和免簽作業，日本旅遊需求就可望於 7 月中旬之後走向正常化。

目前日本政府正準備重新接受國外觀光客進入日本觀光，在 5 月針對特定國家的小型旅行團進行防疫相關的驗證實驗之後，預計從 6 月起將接受海外觀光客進入日本觀光。