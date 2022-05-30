南韓宣布鬆綁入境規定 國外旅遊需求暴增

據南韓《中央日報》周一 (30 日) 報導，自南韓政府放寬入境旅客新冠肺炎防疫規定，該國民眾國外旅行需求，已迅速增長。

依照南韓旅行業周日 (29 日) 說法，自從南韓政府 5 月 13 日宣布放寬入境旅客防疫管制後、到 5 月 26 日為止，南韓大型旅行業者 Modetour 的國外旅遊商品預約件數，較前兩周期間 (4 月 29 日至 5 月 12 日) 增加約 230%。

以旅遊目的地的預約增加率來看，泰國為 360%、越南為 350%、新加坡為 320%、塞班為 250%、關島為 110%，可明顯觀察到，以適合家庭旅遊的地點居多。

另一家南韓旅行社 Yellow Balloon Tour 的 2022 年 7 月到 8 月期間出發的國外旅行套裝行程，在 5 月 1 日到 5 月 27 日期間拿到的預約件數，則達到上 (4) 月同期 2.5 倍；增加率最高的是日本旅遊、約增加 7 倍，其次為歐洲、越南、關島、塞班和泰國。

Very Good Tour 在 5 月 14 日至 5 月 27 日期間的國外旅遊商品預約件數，也較 5 月 1 日至 5 月 13 日期間增加約 25%；特別是 5 月 25 日推出的日本大阪套裝行程，在開賣後 2 小時就全部售罄。