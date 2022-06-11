美國打通膨鎖定運價 擬對海運業實施24年來最大改革

美國周五 (10 日) 公布的 5 月消費者物價指數 (CPI) 顯示通膨壓力沉重，華爾街日報 (WSJ) 報導，為了平抑物價上漲壓力，美國眾議院打算下周採納參議院已通過的「海運改革法案」，加強對跨國航運業者的監管，這將是 24 年來最大改革。

美國眾議院民主黨領袖表示，計劃下周採納參議院版的「海運改革法」(Ocean Shipping Reform Act），以提高主管機關對海運業務的監管權力，並限制海運業徵收特殊費的能力，後者被批評為推升海路運輸價格的因素。

眾院去年雖然通過更嚴格版本的海運改革法，但直到最近幾周，眾院領袖終於決定採納參院的版本，不再另花時間磋商折衷版法案。

該法案代表海運業者將更難拒絕在美國出口的貨物。過去兩年來，許多海運業者經常趕著把空貨櫃送回亞洲，以從收費更高的亞洲出口貨櫃中獲益。

美國農業出口商宣稱，去年因為一櫃難求，錯失數十億美元收入。進口商則抱怨，因為收取和送回貨櫃的延誤而被開罰。

美國總統拜登本周不只一次提及運價，他周四呼籲國會「取締」海運業，他說海運業把價格提高多達 1000%，是造成運輸費用上漲的主因。

拜登周五在洛杉磯港演說時再度把矛頭對準海運業，他表示，是時候讓亞洲到美國航線的九大航商明白，他們無法繼續現在的「敲詐」行為。

美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 年增率創 40 年新高，粉碎通膨觸頂的希望。高通膨引發的民怨正在影響拜登政府的支持率，分析師說若再不降溫，民主黨可能在 11 月期中選舉失去國會多數席次。

美國居高不下的通膨成為拜登政府的燙手山芋。(圖: AFP)

拜登周五說：「對抗通膨的關鍵對策之一，就是降低貨物運輸的成本。」

海運和貿易官員表示，FMC 已經擁有法案中提出的多數執法工具，但把細節納入法律，能讓 FMC 面對航商提起的法律挑戰站在更有利的位置，更勇於採取行動。

然而，專精國際貿易的美國喬治梅森大學學者 Christine McDaniel 表示，改革法案可能對幾年前仍苦苦掙扎的海運業帶來意想不到的後果，包括對海運業者拒絕美國出口貨物設下的限制，以及把延誤的舉證責任交給海運業者。

由於美國消費者支出疲軟，運價已經大幅下跌，從亞洲到美西繁忙航線的貨櫃平均即期運價過去三個月下跌 41% 至 9588 美元。洛杉磯和長灘港等待卸貨的貨櫃船數量也減少，截至周四為 20 艘，較 1 月破紀錄的 109 艘大幅下滑。