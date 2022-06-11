WSJ：美國SEC正在調查高盛旗下ESG基金

華爾街日報 (WSJ) 引述知情人士說法報導，美國證券交易委員會 (SEC) 正在調查高盛集團資產管理部門的環保、社會和公司治理 (ESG) 共同基金。

彭博報導，SEC 的民事調查，據悉和高盛資產管理部門的兩檔共同基金有關，例如某些投資是否違反行銷文件中承諾的 ESG 指標。

WSJ 指出，由於 SEC 尚未制定 ESG 投資定義或相關規則，因此調查可能聚焦在高盛已向客戶公開揭露的資訊，以及其投資行為是否嚴重偏離行銷宣傳資料。高盛 (GS-US)、SEC 都拒絕回應此報導。

歐美主管機關正在深入研究業界如何包裝和行銷 ESG 投資，是否存在資訊揭露失誤，或涉及更嚴重的誇大不實，即所謂的「洗綠」(greenwashing)。

近年資產管理業與手續費低廉的指數基金陷入痛苦競爭，ESG 永續投資熱潮令業者為之一振，但 ESG 的監管定義仍模糊。

晨星 (Morningstar) 的資料顯示，與 ESG 和永續投資相關基金的資產規模在第 1 季達 2.78 兆美元，從兩年前的不到 1 兆美元大幅成長。

SEC 幾年前就開始審查，去年初成立執法工作小組，研究涉及「洗綠」案件的欺騙性或空洞聲明、或誤導性的陳述。

SEC 和美國司法部調查德意志銀行旗下資產管理事業 DWS 集團已有一段時間，目的在釐清該公司是否讓投資人誤以為其基金通過 ESG 審查。德國警方也因 DWS 共同基金涉及「洗綠」在 5 月突襲檢查，DWS 執行長不久後下台，但 DWS 和德意志銀行都否認相關指控。

此外，SEC 上個月宣布，紐約梅隆銀行 (BNY Mellon) (BK-US) 已同意支付 150 萬美元，就旗下共同基金誤稱已接受 ESG 品質審查的案子達成和解。該銀行並未承認或否認指控，但表示會強化與投資人的溝通。