掌握ESG關鍵 企業公司治理看四大指標

ESG 近年風行全球，不僅成為企業經營圭臬，更成投資顯學。有鑑於 ESG 長期的投資潛力，全台最大民營基金平台「鉅亨買基金」於今 (12) 日舉辦「2022 ESG 永續投資趨勢論壇」，關於企業如何做好公司治理，百達投顧總經理林秋瑾於會中提出可以看四大指標。

倫敦交易所集團 (LSEG) 台灣區總經理徐正濤 (Gary Zee) 分析，全球透過 ESG 基金所管理的資產規模逐年攀升，已由 2017 年 3 月的約 3.5 兆美元成長到 2022 年 2 月的約 6.8 兆美元，幅度接近翻倍，且 2021 年 12 月甚至來到 7.2 兆美元的歷史新高，其中主動型與被動型基金呈現同步成長。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，隨著環保意識的強化，再加上這兩年疫情衝擊，各國政府相繼推出 ESG 相關政策，在各項紅利加持下，ESG 引領長期投資的趨勢已銳不可擋，鉅亨買基金從倡議、教育及投資三個面向著手，除了自 2021 年起每年舉辦 ESG 投資趨勢論壇，成立 ESG 永續投資專區，更推出「永續投資王」投資組合，讓投資人在 ESG 投資時更容易入手。

元大投信指出，近幾年 ESG 投資概念之所以表現相對突出，有兩大主因：供應鏈朝碳中和目標前進已成全球指標企業共識，因此，國際大廠挑選下單廠商的主要準則，就是看下游廠商是否有做到 ESG，才會考慮下單，對營運是加分項目；其次，ESG 的資優企業更容易取得市場的資金，資優企業在資本市場上更容易獲得投資人的青睞，也有機會降低融資成本。

至於企業如何做好公司治理，百達投顧總經理林秋瑾認為，有下列幾項指標可以參考：一、董事會的結構、專業性、多元性、效率與獨立性；二、管理層的利益是否與公司利益一致，給予長期的獎勵鼓勵管理層追求長期的發展而非短期成績；三、財務報告的透明性與審計，在財務上落實公司治理的關鍵在於審計，以及財報品質的要求；四、資金市場，企業的資本配置會影響資金市場的評價。