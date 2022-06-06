〈ESG大趨勢〉接軌國際永續發展 上市公司6月底前需完成ESG資訊揭露申報

因應國際永續發展趨勢，強化我上市公司 ESG 資訊揭露，證交所參考國際永續準則，要求企業必須就 7 大議題、29 項指標進行揭露，同時必須在 6 月 30 日前完成申報。

根據證交所規劃，這 7 大議題包含：溫室氣體排放、能源管理、水資源管理、廢棄物管理、人力發展、董事會及投資人溝通等共 29 項指標。

證交所指出，上市公司應於每會計年度終了 6 個月內，在公開資訊觀測站申報相關資訊或說明企業資訊揭露現況，該申報作業系統及查詢畫面已於 2022 年 5 月 31 日上線。

證交所表示，企業在 6 月底完成申報作業後，投資人可於公開資訊觀測站 \ 公司治理 \ 企業 ESG 相關資訊 \ 企業 ESG 資訊揭露之網頁路徑查詢個別公司或產業彙整資訊。

配合 2050 全球淨零碳排目標，鼓勵我國企業減碳，金管會於 2022 年 3 月 3 日正式啟動上市櫃公司永續發展路徑圖，依資本額及特定產業類別，於 2023 年至 2027 年分四階段輔導上市櫃公司揭露溫室氣體盤查資訊。

證交所表示，除前述 ESG 資訊揭露及永續發展路徑圖之外，為利於大眾整合資本市場企業永續發展相關資訊，公司治理中心網站擴大建置「企業永續發展」專區，涵蓋 ESG 相關法規之彙整、永續報告書整合查詢以及 ESG 相關指數與商品整合資訊等。