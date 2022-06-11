紐約美妝巨頭露華濃傳最快下週聲請破產

多家外媒週五 (10 日) 引述消息人士報導，紐約美妝巨頭露華濃計劃聲請破產保護，最早下週執行。美股盤中時段傳出此消息後，露華濃 (REV-US) 股價聞訊跳水，收盤狂瀉 52.66% 至每股 2.05 美元，創上市以來最大單日跌幅。

消息人士透露，為應對供應鏈問題和沉重債務負擔，露華濃最快將在下週依據美國《破產法》第 11 章聲請破產保護。

截至今年 3 月底，露華濃的長期債務高達 33.1 億美元，早在新冠疫情之前，露華濃就傳財務狀況不佳的情況。

紐約美妝巨頭露華濃最快下週聲請破產 (圖片：AFP)

消息人士提到，露華濃在債務即將到期前正與債權人談判，試圖排除陷入破產的困境。

Revlon 執行長 Debra Perelman 在今年 5 月份財報電話會議上表示，Revlon 產品的需求強勁，不過，供應鏈挑戰正在滿足產品需求的能力造成壓力，同時通膨正侵蝕公司利潤。

露華濃 1932 年創立於美國紐約，最早以製作色澤艷麗的指甲油起家，Max Factor 和 Clean&Clear 等品牌都曾被納入旗下。隨著全球美妝生意競爭激烈，1980 年代露華濃開始落後於雅詩蘭黛集團和歐萊雅集團。

露華濃業績不振後，深陷嚴重債務危機，而疫情無一例外地對公司業績造成巨大打擊，儘管在台灣也有不少愛用者，但露華濃去年已悄悄退出台灣市場。