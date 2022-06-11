〈紐約匯市〉美5月CPI續飆加劇升息壓力 美元攀逾三周高位 周線漲2%

美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 勁升，強化聯準會 (Fed) 在 9 月繼續升息的預期，美元指數延續強勁漲勢，周五 (10 日) 攀逾三周新高，周線漲逾 2%，強勢美元打壓之下，G10 貨幣與新興市場貨幣多半重貶。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 漲 0.94%，報 104.19，是 5 月 17 日以來最高，本周漲逾 2%。

美國公布 5 月 CPI 年增幅較前一月擴大至 8.6%，部分經濟學家對 CPI 在 4 月觸頂的希望就此幻滅，且為 Fed 帶來更多升息壓力。

上述報告是在 Fed 會議前夕發布，市場預期 Fed 下周將二度升息 2 碼，7 月再以同樣幅度升息，自 3 月以來，Fed 累計升息幅度已達 3 碼 (75 個基點)。

Monex USA 交易副總裁 John Doyle 表示，目前通膨仍處在 40 年高點，幾乎沒有跡象顯示已經觸頂。他認為，對 Fed 可能找到進一步升息空間的預期，導致股市擴大跌幅，美元則受利差和避險交易支撐而走高。

因通膨數據削弱投資人的風險胃納，澳幣兌美元貶 0.64% 至 0.7051 美元，為兩周新低。

英鎊兌美元重貶 1.46% 至 1.2314 美元，領跌 G10 貨幣，是三周以來最低，除了反映交易員對英國升息落後全球央行的押注之外，黯淡的經濟前景也令投資人感到不安。歐元兌美元則跌 0.99%，至 1.0515 美元。

美元兌瑞士法郎漲 0.77% 至 0.9873 瑞郎。美國財政部周五公布匯率報告，警告瑞士符合匯率操縱國的 3 項標準，但沒有將其納入操縱國名單。

作為發展中國家風險情緒的風向球，南非幣匯率重貶 2.2%，跌幅為一個月來最大，截稿前報 1 美元兌 15.8422 蘭特，巴西雷亞爾也貶 1.6%，報 1 美元兌 4.99 雷亞爾。

加密貨幣方面，比特幣下跌 2.86%，至 29,189.7 美元，在跌破 30,000 美元關卡後，比特幣持續在拋售壓力中掙扎；以太幣跌 6.35%，至 1,675.4 美元，以太幣上月中旬在 2,000 美元附近徘徊不定，月底開始便一蹶不振。

截至台灣時間周六 (11 日) 約 6:00 價格：