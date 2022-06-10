費半成分股一片血染 為何恩智浦一枝獨秀？

三星電子傳出有意收購全球 10 大類比晶片公司之一恩智浦半導體，推動恩智浦週四 (9 日) 逆勢收紅。



外媒報導，三星電子副會長李在鎔近日歐洲行，除了要親訪 ASML 搶 EUV 機台，還要洽談收購恩智浦、英飛凌和 ARM 等大廠，而恩智浦似乎列為首要收購目標。

三星電子副會長李在鎔近日啟動歐洲行 (圖片：AFP)

三星因疫情導致海外收購不太順利，相關事宜一度停擺，但李在鎔歐洲行本月 7~18 日訪問歐洲，收購荷蘭晶片大廠恩智浦的消息備受市場關注。

市場解讀，由於三星看好車用半導體市場，收購恩智浦這個戰略目標顯得極具意義。

身為汽車半導體業的領導者，恩智浦去年有 50% 的營收來自汽車領域，其他 22% 來自工業和物聯網領域。總體而言，恩智浦預測這些市場在未來三年內將以每年 9% 至 14% 的速度增長，與半導體其他領域預期相比，這是一個含金量頗高的增長率。

其次，恩智浦是台積電 (TSM-US) 的大客戶，三星在代工業務上與台積電競爭，如果三星收購恩智浦，三星還可以將恩智浦業務轉單到三星，明正言順的向台積電搶單。

然而，一些華爾街分析師仍對收購交易的可行性存在疑慮。

高通 (QCOM-US) 在 5 年年曾試圖收購恩智浦，但遭到中國當局反對，導致收購計畫被迫放棄。而中國正試圖加強關鍵半導體市場的地位，三星要想順利收購恩智浦，前景仍有一大阻礙。