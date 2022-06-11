特斯拉申請1拆3股票分割計畫 將於8月股東會表決

特斯拉 (TSLA-US) 周五 (10 日) 向美國證券交易委員會 (SEC) 提交股東說明書，揭露「1 拆 3」的股票分割計畫，將於年度股東大會尋求股東批准，加入其他高價科技公司的拆股行列。

特斯拉於文件指出：「我們的成功取決於吸引和留住人才，還有具高度競爭力的薪酬方案，為每位員工提供股票選擇權，幫助特斯拉做到了這一點。股票分割將有助於重置普通股的市場價格，讓我們的員工在管理他們的股權上有更大的靈活度。」

特斯拉曾在 3 月表示，將於年度股東大會上徵求股東授權批准進行股票分割，但當時未提供進一步資訊。特斯拉年度股東大會預定在 8 月 4 日舉行，該公司將請求股東授權公司再發行 40 億股股票。

特斯拉上一次拆股是在 2020 年 8 月，分割比例為 1 拆 5。目前特斯拉已獲授權發行 20 億股股票，截至 3 月 31 日，該公司已發行約 10.4 億股。

特斯拉周五收跌 3.12%，報每股 696.69 美元。申請拆股消息傳出後，盤後股價走高，截稿前漲逾 1% 至每股 703.50 美元。

科技業今年已有兩大巨頭宣布股票分割計畫，亞馬遜 (AMZN-US) 上月獲得股東批准，於近期實施 22 年來首次股票分割，分割比例為 1 拆 20，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)的 1 拆 20 分割計畫是在本月稍早獲得股東批准，預計 7 月中旬生效。