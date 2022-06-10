OTC不甩CPI持續攻 全力鎖定台積電大聯盟和車用零組件

全球投資人聚焦美國今晚的 CPI 指數，會不會有好消息? 根本不用猜，我們比較關心的是 OPEC 在 7 月以及 8 月份有望增產 64.8 萬桶 / 日 (+50%)，若順利增產，有望帶動 CPI 指數回檔修正。

而 VIX 指數大漲 8.89% 加上日 KD 死亡交叉，美股本來就要跌！從型態來看道瓊、NASDAQ、費半皆跌破月線，但加權未跌破月線，OTC 甚至站上季線，持續創高，代表現階段台股似乎慢慢脫離美股影響！

中級反彈持續: 強者恆強:# 創意 (3443-TW) 持續上攻創高。中砂 (1560-TW) 續漲嘎空。元太 (8069-TW) 股價創短波段新高。富野 (2736-TW) 股價拉尾盤

弱勢續彈: 穩懋 (3105-TW) 股價由黑翻紅。上銀 (2049-TW) 昨日投信站買方，還在反彈波，強勢個股續強，弱勢個股能持續反彈，代表中級反彈仍持續進行。

中級反彈還能持續，另一個重點在上正，上證指數突破近期高點，與台股最大的連動性就是先前所提的車用零組件。昨日費半大跌，但恩智浦卻逆勢上漲。恩智浦正是車用零組件概念股，身為汽車半導體業的領導者，去年有 50% 的營收來自汽車領域，其他 22% 來自工業和物聯網領域。

【車用概念股】

耿鼎 (1524-TW) 分盤交易震盪後，尾盤往上拉。

倉佑 (1568-TW) 整理結束後股價往上攻。

堤維西 (1522-TW) 線型圖來看，出現 N 字型上攻的態勢。

【東森財經 57 台精彩連線: 車用零組件 N 字型上攻！】 https://youtu.be/JVnr8ThsR3g

第 3 代半導體: 漢磊 (3707-TW) 股價 V 型反彈，下週二有 2200 張增資股出籠，周五則是召開股東會。從線型圖來看，近期投信站買方，融資餘額往下跌，融劵增加，籌碼有利多方，即將面臨 3/25 大量區，短線沒有的人先不追高。可留意 台亞 (2340-TW)，從線型圖來看，本周出量上攻，前波 3/23 頸線位置區未出量，配合量價先行，股價有望挑戰頸線。同時，台亞(2340-TW) 也是日亞化概念股。所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看: https://youtu.be/RqfPd-bss0Y

▲全球 LED 封裝去年產值達 176.5 億美元，日亞化學居冠

日亞化 2021 年全球 LED 產值，年增 15.4%，在閃光燈、車用 LED 營收高速成長下，整體營收仍穩定成長，下半年由於中國政府推出相應的經濟刺激政策，預估 2022 年全球 LED 產值將繼續保持成長

台亞 (2340-TW) 去年 EPS:2.11 元，創下 23 年新高，擬配息 2.3 元。5 月年增 43.26％、月增 12.75％，為近四年同期新高紀錄。

▲6 月 1 日起，由「光電業」改為「半導體業」，跨入第三代半導體領域

▲引進日亞化技術，發展化合物半導體，主要用於發射器產品，而發射器目前佔整體營收約 30%

▲與子公司積亞半導體今年將斥資 22-24 億元，建置無塵室與半導體設備，擴大感測 IC 布局

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