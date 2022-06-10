〈美股早盤〉美5月通膨數據升溫 四大指數齊挫 道瓊跌逾600點

美國最新出爐的 5 月通膨數據增幅超乎預期，顯示美國通膨仍持續升溫，澆熄市場投資人對通膨觸頂的希望，同時也引起對聯準會（Fed）將採取更激進措施打通膨的擔憂，美股周五（10 日）開低，四大指數齊挫。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 600 點或近 2%，那斯達克綜合指數跌近 300 點或近 2.5%，標普 500 指數跌逾 2%，費城半導體指數跌近 2%。

美國勞工部今日公布，5 月消費者物價指數（CPI）比去年同期勁增 8.6%，創 1981 年以來高點，排除糧食和能源成本的 5 月核心 CPI 年增率也高達 6%，兩者分別高於市場預期的 8.3% 與 5.9%，凸顯通膨進一步加速升溫，加重消費者面臨的物價壓力威脅美國經濟成長。

數據出爐後，美債殖利率飆升，美國 2 年期與 3 年期公債殖利率分別飆升 9 個基點與 7 個基點至 2.908% 與 3.081%，為 2018 年 11 月以來新高，10 年公債殖利率也升至 3.046%。30 年期美國公債殖利率短暫跌破 5 年期公債殖利率，出現殖利率曲線倒掛。

美股期貨短線走低，那斯達克指數期貨跌 1.5%，標普 500 指數期貨跌 1.3%，道瓊工業指數期貨跌近 1%。另外美元指數短線走高 30 點，升破 103。

歐洲股市也受到波及，歐洲 Stoxx600 指數跌幅擴大至 2%，法國 CAC40 指數一度跌逾 2%，德國 DAX 指數跌近 2%。

儘管 Fed 從 3 月開始收緊貨幣政策，但通膨率仍處在 40 年來高點，近期 Fed 暗示下周開會可能升息兩碼（50 個基點）。

此外，火熱的通膨數據讓先前市場對 9 月暫緩升息步伐至 1 碼（25 個基點）的想法完全落空，由於 Fed 可能會努力強化對通膨控制，市場定價 Fed 可能會再升息兩次，每次升息兩碼。

截至台北時間周五（10 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

Netflix(NFLX-US) 早盤下跌 5.22%，至每股 182.71 美元

在通膨飆升和競爭加劇之下，高盛分析師 Eric Sheridan 調降 Netflix 股票評等至「賣出」，同時將目標價大砍 79 美元至每股 186 美元。Sheridan 稱：「我們對用戶數衰退以及競爭加劇的影響感到擔憂，並將 Netflix 視為催化作用較少的自創內容代表。」「我們只是適度降低了每個地區的付費串流媒體訂閱數。」

DocuSign(DOCU-US) 早盤下跌 23.91%，至每股 66.47 美元

電子簽名平台 DocuSign 上季財報憂喜參半，儘管營收年曾 25% 至 5.887 億美元，優於市場預期的 5.818 億美元，然而經調整後每股獲利僅報 0.38 美元，低於市場預期的 0.46 美元。

財測方面，DocuSign 雖然重申 2023 全年營收估計介於 24.7 億美元至 24.82 億美元，仍符合 Refinitiv 調查的分析師預期共識 24.79 億美元，但將訂單價值自先前估計的 27.06 億美元至 27.26 億美元，調降至 25.21 億美元至 25.41 億美元。

Stitch Fix(SFIX-US) 早盤下跌 13.37%，至每股 6.74 美元

線上服飾品牌 Stitch Fix 上季財報虧損超出預期，同時給出悲觀財測，影響該股盤前下跌愈 15%，另外 Stitch Fix 還表示將裁員 330 人，約占總員工數的 4%。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月 CPI 年增率報 8.6%，預期 8.3%，前值 8.3%

美國 5 月 CPI 月增率報 1%，預期 0.7%，前值 0.3%

美國 5 月核心 CPI 年增率報 6%，預期 5.9%，前值 6.2%

美國 5 月核心 CPI 月增率報 0.6%，預期 0.5%，前值 0.6%

美國 6 月密大消費者信心指數預期 58，前值 58.4

華爾街分析：

Market Securities 首席分析師 Christophe Barraud 表示，今日報告顯示通膨維持在高點的時間將比預期的久，可能提升 9 月升息兩碼（50 基點）的可能性。

Bankrate 首席金融分析師 Greg McBride 表示，通膨已經觸底的看法已到此為止，目前看來任何對 Fed 在 6、7 月會議後放緩升息腳步的想法都是不太可能的。