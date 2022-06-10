台積電5月營收衝上1857億元 連兩月改寫新高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (10) 日公告 5 月營收達 1857.05 億元，在車用、高效運算需求續強帶動下，營收月增 7.6%，年增 65.3%，連 2 個月改寫新高，並首度衝破 1800 億元；前 5 月累計營收 8493.43 億元，年增 44.9%。以財測數字推算，法人估台積電 6 月營收可能較 5 月回落。

台積電預估，第二季美元營收將達 176-182 億美元，若以 1 美元兌新台幣 28.8 元計算，整季營收估達 5068.8-5241.6 億美元，相當於季增 3.2-6.7%，毛利率估 56-58%，營益率 45-47%，雙率都再高於上季的 55.6%、45.6%。

近來受通膨、中國封城等因素影響消費性市場需求，市場憂心半導體需求前景。不過，台積電董事長劉德音表示，半導體產業庫存調整持續進行中，但台積電擁技術領先、製造卓越，及客戶信任等優勢，加上車用、高效運算需求穩定、甚至供不應求，今年產能利用率還是相當滿。

劉德音也在股東會上重申今年營收將成長約 30% 的展望，為市場注入強心針，外資更看好有助化解部分投資人對科技需求硬著陸的疑慮。

受大環境因素影響，台積電今年以來股價跌跌不休，市值累計已蒸發超過 1000 億美元，不過，根據彭博彙整賣方分析師預估，隨著影響半導體業總經逆風趨緩，投資人注意力將重新轉移到公司基本面，看好台積電股價將大漲約 50%，再創新高。