〈紐約匯市〉CPI公布前 美元勁揚至三周高點 歐元未獲ECB會議提振

近期油價飆升削弱部分通膨觸頂希望，並提振美元作為避險工具的吸引力，美元指數周四 (9 日) 攀至三周高點，市場緊接著關注周五 (10 日) 的通膨報告。歐元在歐洲央行 (ECB) 公布決議後走低，ECB 未給出應對歐元區碎片化風險的進一步細節，令市場感到失望。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.74% 至三周高點，報 103.30。美元指數本周有望漲逾 1%，創 7 周以來最大單周漲幅。

經濟數據方面，美國公布上周初領失業金人數升至 22.9 萬人，高於預期，且是 1 月中旬以來最高，顯示勞動力市場吃緊現況仍未緩解。

歐元兌美元下跌 0.94% 至 1.0617 美元。歐洲央行宣布結束實施多年的資產購買計畫，並計劃下月升息 1 碼 (25 個基點)，若通膨未降溫，不排除 9 月擴大升息幅度。

高盛現在預估，ECB 將在 7 月升息 1 碼，9、10 月各升息 2 碼，12 月再回到 1 碼的升息幅度。

然而，因央行回應缺乏應對碎片化風險的任何細節，歐元在利率決議公布後走低。ECB 此前一再表示，歐元區各國借貸成本的差異，阻礙了央行的政策執行。

Quant Insight 分析主管 Huw Roberts 表示：「我們知道量化寬鬆 (QE) 政策正在逐步退場，且央行已開始針對碎片化風險提出應變計畫的想法，但他們沒有提供任何細節，這令人感到失望。」

相較之下，日本央行 (BOJ) 為少數在面對通膨壓力之下，仍堅守超寬鬆貨幣政策的央行，鴿派立場使日圓貶勢難止，屢刷 20 年新低，日圓兌美元周四貶 0.11% 至 134.35 日圓。

英鎊兌美元跌 0.33% 至 1.2494 美元。英國首相強生 (Boris Johnson) 周四宣布一系列新措施，旨在幫助家庭緩解日益惡化的生活成本，包含擴大房屋購買權與低利率抵押貸款等。

不過，對於強生的立場是否持久、新措施對未來財政政策的影響，以及脫歐後與愛爾蘭貿易關係的不確定性，仍使英鎊承壓。

法國農業信貸銀行 G10 外匯研究主管 Valentin Marinov 便表示，強生並未談到爭議性的立法，這可能代表政府已意識到硬脫歐助長了目前困擾著英國經濟的停滯性通膨阻力。

澳幣兌美元貶 1.29% 至 0.7096 美元，美元兌加元漲 1.13% 至 1.2697 加元。

加拿大央行總裁 Tiff Macklem 周四稱，升息的速度將取決於通膨，重申該行可能不得不連續升息，或是考慮升息 50 個基點的可能性。該行上周將基準利率自 1% 調升至 1.5%。

截至台灣時間周五 (10 日) 約 6:00 價格：