〈台幣〉連6貶收29.526元 股匯跌勢收斂

台北股匯今 (9) 日雙雙走軟，外資持續賣超台股並匯出，新台幣兌美元匯率一度貶逾 1 角，失守 29.6 元關卡，呈現連 6 貶的走勢，但尾盤美元拉回，匯價貶幅逐漸收斂，終場收在 29.526 元，微貶 0.6 分，續創逾 2 周新低。

新台幣匯率今天持續走低，早盤一度下探 29.625 元，貶值 1.05 角，不過，近 2 日都可見到央行進場調節的跡象，避免貶幅過大與亞洲其他國家脫鉤，美元升幅也逐漸回吐，新台幣匯率終場以 29.526 元作收，微幅貶值 0.6 分，台北外匯市場成交金額 10.76 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，歐元升值 0.12%，日圓小幅反彈 0.07%，韓元則貶值 0.25%，人民幣貶 0.06%，新加坡幣與新台幣均呈小幅貶值，亞幣互有升貶。

台灣央行 6 月 16 日舉行第 2 季理監事會議，外界關注，我國是否繼續升息與打房？國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，升息是必然的，但對央行來說會是困難的決定，「最勇敢的決定是升息 1 碼加打房」，但本土新冠疫情發展超乎預期，林啟超沙盤推演還有兩種可能情境。

台股今天震盪走弱，一度跌逾百點，失守 16600 點，航運股湧現賣壓，但大立光、鴻海等電子權值股挺身而出，帶動加權指數跌勢收斂，終場跌 49 點，收 16621 點，5 日線失而復得，三大法人合計賣超 92.73 億元，外資反手大砍百億。