日圓兌美元逼近135關卡 距離24年低點僅一步之遙

在美日利差日益擴大下，日圓兌美元已經連五日走貶，如果跌破 135.15 日圓的 2002 年低點，將創 1998 年 10 月以來紀錄低點。

日圓兌美元周四 (9 日) 亞洲盤截稿前報 134.41 日圓兌 1 美元，約貶值 0.1%，目前與 2002 年觸及的 135.15 日圓相差不到 1 日圓。Gaitame.com 研究所主任 Takuya Kanda 日前預測，日圓下一個技術關卡是 135.15。

日本銀行 (BOJ，央行) 堅守無限量購債政策，抑制殖利率上升，與美國因預期升息而使公債殖利率不斷上升的情況背道而馳。

凱投宏觀經濟學家 James Reilly 說：「最終，日圓走勢主要將取決於美國和日本的貨幣政策。我們預測，日圓將在未來幾個月貶到 140 日圓兌 1 美元。」

日圓不只對美元表現弱勢，對其他主要貨幣也欲振乏力，例如日圓對歐元已經貶到逾七年低點，反映歐洲央行 (ECB) 轉向鷹派。此外，澳洲央行 (RBA) 周二意外升息 2 碼 (50 個基點) 之後，日圓兌澳幣也貶到 2015 年以來最低。

除了貨幣政策分歧以外，國際油價攀漲，也抑制日圓走勢，因日本相當仰賴能源進口。

澳洲聯邦銀行策略師 Carol Kong 表示：「從國際油價過去幾個月的價格來看，日本的貿易逆差將進一步擴大，使日圓 / 美元承受更大壓力。」他預測日圓將貶至 136 日圓兌 1 美元。

高盛策略師 Zach Pandl 預測，日圓可能在兩種情況下升值：一是美國經濟衰退，另一個是日本改變政策或出手干預。

對此外媒分析，日本政府已不再提起 2026 年 3 月為止財政年度實現收支平衡的目標，這似乎代表現任首相岸田文雄已經準備繼續支出，因此將指望日銀把借貸利率維持在低點，以免債務負擔加重。