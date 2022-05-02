疫情期間活躍用戶數大增 但B站仍調降營收預測

中國最受歡迎社交媒體之一嗶哩嗶哩 (BILI-US)(9626-HK) 周一 (2 日) 調降第 1 季營收財測，但也披露用戶數的激增，因為新冠疫情導致的封鎖迫使數百萬公民待在室內。

這家總部位於上海的公司周一發布財報聲明表示，2022 年第 1 季平均每月活躍用戶 (MAU) 為 2.936 億，同比成長 31.5%。日均活躍用戶 (DAU) 為 7940 萬，同比成長 32.0%。第 1 季每位用戶的日均使用時長達 95 分鐘，是該公司成立以來最高。

即使如此，它還是將第 1 季營收預測調降至人民幣 50 至 51 億元，約合 7.8 億美元；之前的預測是截至 2022 年 3 月 3 日營收在在 53 至 55 億元間。

B 站 2021 年第 1 季淨利為 39.1 億。

該公司表示，「由於疫情在中國全國範圍內意外復甦，以及自 3 月中旬以來上海等主要城市增加的疫情限制和封鎖」，導致其第 1 季營收財測下降。

Bilibili 說，「雖然疫情的近期財務影響正在迅速發展且難以預測，但我們的業務基礎仍然強勁，我們充滿活力的社群繼續成長。」「清零病毒」封鎖正在影響中國數以千萬計人民，並擾亂了這個全球第二大經濟體的供應鏈和支出。

過去一年，該公司在紐約上市的股票價值縮水 77%。 B 站也在香港上市。

該公司周一也在港交所發布公告，就股份轉換向香港聯交所提出的申請，已於 2022 年 4 月 29 日收到聯交所確認。生效日期預期為 2022 年 10 月 3 日。生效日期後，該公司將於香港聯交所及美國納斯達克交易所雙重上市。