松瑞藥與華潤九新簽獨家授權 布局中國厄他培南市場

松瑞藥 (4167-TW) 今 (8) 日公告，與中國華潤醫藥集團旗下華潤九新藥業，簽訂抗生素厄他培南藥物的中國獨家銷售合約，後續將進行產品註冊，預計需 2 年時間。

華潤九新在中國百強醫藥工業企業排名前五名，在當地抗感染藥物領域具有豐富經驗與龐大通路優勢，松瑞藥將藉由與華潤九新的銷售合作，加速厄他培南藥物引進中國市場並帶動未來營運成長。

松瑞藥的厄他培南受惠美國合作夥伴銷量擴大，市佔率突破 20%。據 IQVIA 最新資料顯示，全球厄他培南藥物市場規模約 3.6 億美元，中國市場僅次於美國，為全球第二大厄他培南市場，產值 4000 萬美元，年成長率達 39%，顯示中國市場正進入快速成長期。

總經理陳志芳表示，厄他培南為松瑞重磅產品，去年完成台南廠產能倍增計畫後，已成為原廠以外全球最大供應商，面對美國以外的全球市場，大部分只有原廠 Merck 在供應藥物，公司在產能倍增後，已積極爭取全球龐大商機。

松瑞藥已陸續完成加拿大、中南美多國、韓國、泰國、越南，是中東約旦、伊拉克等多個國家行銷布局，目前也正與跨國藥廠進行歐洲市場的合約洽談，掌握厄他培南全球商機。

華潤九新為華潤醫藥集團的抗感染事業主體，總部位於深圳，目前是中國最大的頭孢類無菌原料藥及製劑的生產企業之一，產品組合以頭孢類抗生素為主，引進松瑞厄他培南產品線後，有助於銷售團隊進一步強化抗感染藥物產品線完整性。