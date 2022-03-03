松瑞藥出售竹南廠 處分利益6400萬元

原物料廠松瑞藥 (4167-TW) 今 (3) 日公告，為降低營運成本、活化資產，出售竹南科學園區廠房及其附屬設備予富采投控旗下晶電，建物面積 8297 坪，交易總金額 6.1 億元，預計處分利益 6400 萬元。

松瑞藥主要產品線為厄他培南 (Ertapenem) 與美洛培南 (Meropenem)，其中，厄他培南去年完成台南廠產能倍增計畫，美國市佔率已提升至 20%，成為原廠以外全美第二大供應商，市占率有望持續成長。

由於厄他培南在美國以外的全球市場多由原廠 Merck 供貨，松瑞藥看好產能開出後，有望爭取厄他培南的龐大商機，目前已陸續完成美洲、中東、亞太等多個國家的布局，並正與跨國藥廠進行歐洲市場的合約洽談以及規劃向中國市場提出註冊。

總經理陳志芳表示，隨著市占率提升、看好未來需求，厄他培南去年完成製程優化，利用原有產線即可開出 2 倍以上的產能；厄他培南具備大批量凍乾技術，有利原料藥產能快速達到經濟規模，且有助公司在全球市場上快速佈局。

美洛培南方面，松瑞藥去年底與美國行銷夥伴 Sandoz 完成續約，預期美國市占率將穩定增長，再者，培南產品供應鏈具有寡佔性，在上游原物料漲價及貨源有限下，今年產品售價已較去年提升 50% 以上。

至於委託研發及製造代工 (CDMO) 部分，松瑞藥的培南新藥 (SLC-029) 客戶年初傳捷報，其複雜型尿道炎 (cUTI) 新藥向美國 FDA 遞交新藥申請後，獲得 FDA 優先審查 (priority review) 資格，預期下半年搶全美第一個口服培南新藥上市。

由於複雜型尿道炎 (cUTI) 在美國已經 20 年沒有新藥上市，此項培南新藥屬於口服劑型，在新冠肺炎疫情下，可避免住院打針的感染風險，松瑞藥看好此項培南新藥的銷售潛力。

松瑞藥今年 2 月成立 100% 子公司松瑞生技，來加速培南以外的產品開發及商業化，松瑞生技也做為松瑞集團的創新中心，將布局 oligonucleotide(寡核苷酸) 及 mRNA(信使核糖核酸) 領域。