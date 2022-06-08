EVA需求旺台聚、亞聚5月營收創同期高 華夏年增雙位數

台聚集團今 (8) 日公布 5 月營收，受惠太陽能 EVA 需求強勁，台聚 (1304-TW)、亞聚 (1308-TW) 5 月以及累計前 5 月營收均創下歷史同期新高，而華夏營收則較上月下滑，但仍較去年同期成長雙位數。

台聚 5 月營收 60.65 億元，月增 6%、年增 7%，累計前 5 個月營收 288.85 億元，年增 3.5%；亞聚 5 月營收 8.74 億元，月增 50.7%、年增 18%，累計前 5 個月營收 35.95 億元，年增 5.9%。

展望後市，亞聚認為 EVA 價格已逐漸重回去年歷史高點，利差狀況佳，預計太陽能 EVA 需求可望持續暢旺一段時間，今年營運正向。

台聚表示，太陽能 EVA 需求強勁，PE 在原料乙烯下跌後利差逐漸好轉，第二季營運將優於第一季，第三季則保守看待，關鍵在於須持續觀察太陽能市況，能再承擔 EVA 漲價。

華夏 (1305-TW) 5 月營收 16.3 億元，月減 4.8%、年增 16.7%，累計前 5 個月營收 86.5 億元，年增 9.97%；台達化 (1309-TW) 5 月營收 16.33 億元，月減 0.28%、年減 10.6%，累計前 5 個月營收 78.07 億元，年減 5.25%。

華夏表示，受到中國疫情需求趨緩影響，預計今年亞洲 PVC 價格 3、4 月將是高點，第二季 PVC 報價將持平上季，成本方面雖有下滑趨勢，不過幅度並不大，預期利差、毛利率與獲利，都將持平上季。