北富銀阻詐防線奏效 今年前5月客戶避免財損7千萬

疫情升溫帶動民眾網路購物及社群使用頻率，也讓各種利用網路、通訊軟體進行的詐騙案發生率激增，為保障民眾財產安全，富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行啟動「阻詐防線」，全面增強警民防詐合作及防詐培訓，今 (2022) 年截至 5 月底成功攔阻 120 件詐騙事件，替客戶擋下避免約新台幣 7 千萬元財損

據北富銀統計，相較於去年前 6 月攔阻 60 件、檔下的財損金額 4700 萬元，今年確實替更多大眾守住更多資產，可以看出「阻詐防線」相當奏效，若拉長時間來看，2019 年攔阻詐騙案件達 69 件，攔阻財損約 3000 萬、2020 年攔阻詐騙案件達 123 件，攔阻財損約 7800 萬元、2021 年攔阻詐騙案件達 237 件，攔阻財損約 1.74 億元，三年下來，合計攔阻超過 2 億元詐騙財損。

北富銀副總吳世勛表示，為能有效防堵詐騙，北富銀特別將防詐機制內化成為行員反射機制，藉由互動、觀察與關懷，針對高風險詐騙可疑樣態，包括短期內密集交易、高齡用戶大額匯款、投資匯款 (包含海外期貨、基金、股票等) 及可疑案件卻執意匯款等情況將加強警覺，並增加與家人及警方的聯繫頻率，透過更緊密警民合作搭建防線，提升攔阻成功率，幫助民眾免於詐騙損失。

吳世勛以日前在北富銀大同分行發生的一起阻詐案為例，當時江姓商人因在網路上誤信投資詐騙話術，打算提領 180 萬現金進行投資，幸而到北富銀辦理提匯款時，行員經仔細詢問後警覺有異，與大同警局警員協力勸阻並進行調查，成功攔阻這次詐騙事件的發生。

吳世勛提醒民眾，詐騙集團常利用高報酬率、零風險等話術誘使民眾上當，或假冒購物平台、金融機構員工或檢察官等身分以各種理由進行脅迫恐嚇，但這些詐騙行為共同特徵都是要求民眾進行「匯款操作」，因此北富銀在匯款當下會細心詢問，目的是為了保護客戶財產安全；同時行內於客戶臨櫃交易時，除關懷提問外，另主動提供客戶「防制詐騙關懷卡」閱覽，以提醒客戶注意免於受騙，有疑慮者則會由分行向匯款收款行進行照會，了解匯入帳戶往來情形是否有疑似詐騙集團人頭帳戶的態樣。