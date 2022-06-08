〈美股早盤〉通膨擔憂推升殖利率走高 四大指數開低

成長股與科技股漲勢放緩，國際油價走高引發市場對全球通膨近一步上升擔憂，推升美國 10 年公債殖利率攀至 3%，此外繼世界銀行下調今年全球經濟成長後，經濟合作與發展組織（OECD）也跟著大幅下調成長預期，美股周三（8 日）開低。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 150 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數跌 0.12%，標普 500 指數跌 0.4%，費城半導體指數跌近 0.9%。

繼世界銀行昨下調今年全球經濟成長後，經濟合作與發展組織（OECD）今也大幅下調全球成長預測。OECD 將今年的全球經濟成長預測從先前預估的 4.5% 下調至 3.0%，同時將其 38 個已開發經濟體成員國的通膨預測上調至略低於 9% 的水準。

OECD 警告，由於烏克蘭戰爭、西方對俄制裁以及中國防疫政策導致的供應鏈持續中斷，世界將因貿易流動持續中斷付出「沉重代價」。

世界銀行昨將今年經濟成長預測下調至 2.9%，並警告「即使全球經濟避免陷入衰退，停滯性通膨也可能持續數年。」

市場情需依然脆弱，因為擔心升息將抑制經濟成長與企業獲利前景。歐洲央行周四（9 日）將逐步縮減數照歐元的資產購買計畫，並預計在 7 月升息，意味著長達 8 年的負利率政策結束。

Investec Bank 英國股票策略主管 Roger Lee 表示，諷刺的是，企業獲利狀況越好，衰退風險就越小，因此聯準會（Fed）可以更激進升息；矛盾的是，企業的好消息最終可能對市場來說是壞消息。

中概股方面，中國國家新聞出版署公布第二批遊戲版號，共 60 款遊戲上榜，較 4 月增加 15 款，為遊戲市場注入強心針，但仍無騰訊 (00700-HK)(TCEHY-US) 與網易 (09999-HK) 的遊戲，中概股風險情緒回升。美股早盤遊戲和影片平台嗶哩嗶哩 (BILI-US) 漲 4.09%、網易 (NTES-US) 漲 2.5%。

能源方面，阿聯能源部長 Suhail Al Mazroui 警告，隨著中國需求反彈，全球供需平衡可能會大幅惡化，並稱如果西方威脅其他國家停止進口俄羅斯石油，市場狀況將變得更糟。國際油價再度走高，截稿前，8 月到期的布蘭特原油期貨上漲 0.56%、7 月到期的西德州原油期貨上漲 0.84%。

截至台北時間周三（8 日）21 時許：

標普 500 日線圖。(圖片：鉅亨網)

焦點個股：

金寶湯 (CPB-US) 早盤上漲 3%，至每股 48 美元

食品生產商金寶湯（Campbell Soup）周三美股開盤前公布上季財報，經調整後每股獲利報 0.7 美元，較市場預期高出 0.09 美元、營收報 21.3 億美元，優於市場預估的 20.5 億美元，此外金寶湯也提高全年銷售預期並維持獲利預估。

莫德納 (MRNA-US) 早盤上漲 1.95%，至每股 148.18 美元

莫德納（Moderna）表示研發的二價 Omicron 疫苗比原疫苗的保護力更強力，試驗數據將在未來幾周內呈交給美國監管機構，可望成為今年秋季追加劑的合適候選疫苗。該公司發表聲明指出，「與最初的 mRNA-1273 疫苗相比，50 μg 的 mRNA-1273.214 加強劑達到所有預期的目標值，包括在給藥一個月後針對 Omicron 變種病例的出色中和抗體反應。」

Roku(ROKU-US) 早盤上漲 4.29%，至每股 97.53 美元

外媒報導稱，串流媒體設備製造商 Roku 內部傳出可能被 Netflix 收購的消息，Roku 盤前股價一度漲逾 8%。分析人士認為，如果這筆交易真的按計畫進行，那麼這可能對兩家公司都有利。畢竟，去年由於對機上盒的需求疲軟，Roku 股價下跌約 80%。但在此同時，該公司及早創建可靠的影音廣告平台，帶來可觀的利潤。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月批發庫存月增率終值預期 2.1%，前值 2.1%

美國上周 EIA 原油庫存變動預期 - 191.7 萬桶，前值 - 506.8 萬桶

華爾街分析：

PNC 資產管理公司資訊長 Amanda Agati 稱，Fed 升息或縮表對抑制宏觀經濟逆風可能產生的影響微乎其微。他說：「有鑑於全球經濟正面臨著宏觀逆風的完美風暴，我們必須對 Fed 政策工具實際上能做什麼持現實態度。Fed 非常習慣於收緊政策以應對經濟過熱。但我認為這一次有趣的是，我們已經處於擴張周期放緩中。」

iCapital 首席投資策略師 Anastasia Amoroso 表示，越來越多證據表明通膨可能開始觸頂，Fed 的聲音開始變得更加平衡，如果他們及時退出，經濟環境可能回到 1994 年的的情景而非 70 年代。

Metals Focus 貴金屬部門主管 Neil Meader 表示：「隨着美國經濟放緩和通膨居高不下，停滯性通膨的風險正在增加，而其他系統性風險也比比皆是。這應會繼續鼓勵許多投資人配置黃金，尤其是在金價修正並鼓勵逢低買進的情況下。」