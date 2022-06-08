Airbnb標價誤導消費者 澳洲管理機關將提告

澳洲競爭和消費者委員會（ACCC）周三（8 日）聲明表示將對住宿共享平台 Airbnb 提起訴訟，稱該涉嫌在 2018 年至 2021 年在標價上誤導消費者以美元付款，從中收取較高費用。

ACCC 於聲明中指控 Airbnb，該企於 2018 年 1 月至 2021 年 8 月期間，僅用 "$" 來標示住宿費，卻未有進一步說明是美元，而非相同貨幣符號的澳元，直到租客收到帳單時才知道是用美元付款。

聲明也指出，Airbnb 面對相關投訴非但不會作出賠償，反而告知租客是他們自己選擇用美元付款。ACCC 發言人表示將尋求法院頒布命令，讓 Airbnb 賠償受誤導的消費者。

ACCC 主席 Gina Cass-Gottlieb 表示，Airbnb 的誤導行為剝奪了消費者做出明智選擇的機會。顧客除了支付比預期高的住宿費，還需額外支付信用卡的匯率轉換手續費。

對此，Airbnb 澳洲和紐西蘭分部經理 Susan Wheeldon 表示將賠償受影響的客人，但該公司並未提供更多與賠償相關的細節。隨後 Airbnb 也更新平台，從第一頁開始為澳洲客人清晰顯示相關貨幣。

截稿前，Airbnb(ABNB-US) 美股盤前股價略漲 0.08%，每股暫報 123 美元。