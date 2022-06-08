巧新迎豪華車補庫存需求 下半年營運轉強

輪圈大廠巧新 (1563-TW) 今 (8) 日公布 5 月合併營收為 5.3 億元，月增 3.56%，年減 12.57%，巧新說明，目前在手訂單未見取消、反而需求增加的狀況來看，估將可隨著汽車產業復甦，迎來一波超跑、豪華車車廠回補庫存力道。

巧新前 5 月合併營收 28.31 億元，年減 9.44%，主要是因全球汽車產業鏈仍飽受國際情勢不穩、晶片短缺、缺櫃等負面因素干擾，加上國內近日疫情升溫調整生產人力配置，短期影響雲林、屏東廠的產能稼動率。

不過，巧新透露，由於與日本豐田集團長年合作打造包括 ES、LC、LX、LX-F 等系列車款的客製化輪圈，目前正與其持續洽談新車款的客製化輪圈、懸吊件相關零組件的訂單合作可能，有助增添未來新一波成長動能。

另一方面，隨著各國際品牌車廠對 ESG、碳中和議題越來越重視，巧新指出，歐系品牌車廠已對供應商要求於 2024 年前使用純綠電生產鋁材，至 2025 年更需要有超過 50% 以上的再生鋁採用率。

而巧新是業界裡少數有能力自行熔煉再生鋁的鍛造輪圈廠，一年可產出 3 萬噸的再生鋁 (相當於 60 萬顆輪圈)，已創造多家品牌車廠與巧新洽談合作開發的契機。

巧新目標，今年共將生產逾 20 萬顆再生鋁圈、占總產量 30%，可為客戶節省近 9 萬噸的碳排量。

展望全年，巧新維持審慎樂觀看法，由於中國 6 月 1 日啟動復工，並大舉推行燃油車減徵購置稅、新能源車於年底前免徵購置稅等優惠政策，而美國則是日前汽車庫存量來到低緣，巧新目前在手訂單持續增加，預料將有機會隨汽車產業大復甦，迎來一波超跑、豪華汽車品牌車廠回補庫存的力道。