巧新去年獲利年增逾5成 擬配股息共2元 配發率達114%

輪圈大廠巧新 (1563-TW) 今 (18) 日公布去年財報，全年稅後純益 3.4 億元，年增幅達 53.13%，正逐漸從 2020 年的谷底復甦中，每股純益 1.75 元，由於考量自有現金流量和資本公積充沛且財務體質健全，董事會決議通過配發每股股利 2 元，包括現金股利 1 元和股票股利 1 元，其中，0.47 元為資本公積配發股票股利，合計配發率達 114.29%。

巧新認為，未來運費成本、新台幣匯率波動、晶片缺料等問題，可望逐步恢復正軌，力拚今年獲利翻倍成長。

巧新去年合併營收 74.88 億元，年增 37.6%，創歷年次高，營業毛利 19.22 億元，年增 93.78%，毛利率 25.67%，年增 7.44 個百分點，毛利率回升到 3 年來高點，而營業利益 5.96 億元，年增 56.41%，營益率 7.96%，年增 0.96 個百分點，稅後純益 3.4 億元，年增 53.13%，每股純益 1.75 元。

其中，去年下半年合併營收 37 億元，年增 19.85%，營業毛利 11.73 億元，年增 24.39%，營業利益 3.29 億元，年減 49%，反映持續受到車用晶片短缺、高運費等衝擊，稅後純益 2.27 億元，每股純益 1.17 元。

巧新說明，去年雲林斗六廠產能利用率近滿載，同時，隨著鋁價上漲及碳中和國際趨勢，進一步催動庫存去化和再生鋁料客製化輪圈的業務動能強勁成長，因而營收創下歷年次高記錄。

展望今年，儘管俄烏戰爭影響少數品牌車廠的生產基地短期停工，部分訂單遞延出貨，不過，巧新強調，與主要品牌車廠歷經疫情後，建立的合作關係穩健，後續將密切關注國際局勢變動，即時掌握訂單與出貨進度，並採取彈性調整產能配置策略。

目前巧新主要歐美和日系的品牌車廠客戶保持良好的訂單能見度，斗六廠產能持續維持高檔，而屏東新廠已獲得 Lexus、FCA、BMW 和 Porsche 等品牌車廠認證，新車款訂單已陸續加入量產排程。

另一方面，據國際鋁業協會 (IAI) 的報告指出，預估全球鋁需求至 2030 年將較 2020 年增長近 40%，達 1.2 億噸，鋁價今年以來以上漲 16.6%，巧新看好此有助於巧新屏東熔煉廠效益大幅展開，隨著主要品牌車廠客戶對旗下再生鋁圈的下單力道拉升，將推進屏東新廠產能達規模經濟。