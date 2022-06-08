賠怕了！產險業不推旅遊防疫險 旅平險也擬將確診除外不保

全球進入後疫情時代，各國政府逐步開放邊境，我國也在評估邊境解封，隨著邊境開放，傳出外交部、交通部皆發函產險公會詢問能否推出海外旅遊平安險搭配防疫險，但卻遭各業者回絕，不但不會再推旅遊防疫險，甚至有些業者考慮要將「第五類法定傳染病」列為海外旅平險附加海外突發疾病的除外不保項目。

本土確診案例每天數萬人起跳，據金管會昨日公布的最新統計，產險公司的防疫險保費收入才將近 28 億元，但理賠金額已經逼近 55 億元。

產險公司理賠爆量，也讓各產險公司在防疫保單的商品策略轉趨保守，今年初高峰期原本有 81 張防疫保單，目前市面上已經全部下架，買不到防疫險，僅剩 12 張疫苗險保單可買。

隨著邊境開放下半年可望逐步到來，不少國家採取「有條件式」放行，例如日本自周五 (10 日) 起正式開放部分外國旅行團遊客入境，然而卻規定入境遊客需要保新冠防疫保險。或是泰國、越南、印尼、新加坡、美國、加拿大等國家，雖然有提供入境旅客可加保旅遊防疫險，但保費價格昂貴。

針對此趨勢，民眾關切我國保險業者是否能推出旅遊防疫險，對此，國內產險業者坦言，防疫保單讓各業者上了寶貴的一課，因為理賠會有時間延遲性，光是防疫保單理賠都還未達高峰，在風險承擔與保險胃納量考量下，不可能再推出像旅平險、旅平不便險那麼「平價」的旅遊防疫險。

至於現行一般旅平險會包含突發疾病等保障項目，包括：海外傷害醫療保額、突發疾病住院醫療費用保險金、海外門診醫療費用保險金等，但傳出有產險公司因為賠怕了，考慮將「第五類法定傳染病」列為海外旅平險附加海外突發疾病的除外不保項目。