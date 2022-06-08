中磊喊雙V策略 目標5-10年內年營收破千億

網通大廠中磊 (5388-TW) 今 (8) 日宣布啟動交棒，新任總經理林斌表示，公司將推動雙 V 引擎策略，除了銷售量 (Volume) 的成長，將專注價值 (Value) 的提升，搶進商用、企業專網市場，優化公司產品組合，期許 5-10 年內營收可望到 40 億美元 (約新台幣 1180 億元) 的水準 。

董事長王煒表示，目前訂單已接到明年上半年，訂單滿足率已達 8 成，較去年好轉，以目前單月營收 50 億元水準來看，今年營收要達 20 億美元 (約新台幣 590 億) 值得期待，目前尚未有明顯延後下單、砍單現象，下半年中國疫情變數仍是重點。

中磊目前主力以家用網通設備為主，家用寬頻產品群涵蓋銅線 DSL、光纖、同軸電纜數據機、5G 寬頻、無線路由器、無限延伸器、影音串流 STB 等。

展望中長期，王煒表示，公司將持續拓展家用 CPE 市場，目標未來年營收可達 30 億美元 (約 885 億台幣)；林斌表示，家用市場拓展將是公司「量」目標，而「價值」的目標將延續家用產品技術能力，搶進商用發展，目標企業無線路由器、4G/5G 企業專網、戶外網通設備。

林斌補充道，除了企業級設備，也將聚焦車用、雲端市場，將推出軟硬體解決方案，提高雲端設備競爭力，預計雙 V 策略可望帶動中磊 5-10 年後非家居年營收達 10 億美元規模，加上家用設備目標後總年營收劍指 40 億美元。