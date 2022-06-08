三菱電機在印度蓋新工廠 將生產自動化控制系統

日本三菱電機 (Mitsubishi Electric) 周二 (7 日) 宣布，將砸 22 億印度盧比 (約新台幣 8.35 億元)，在印度西部的馬哈拉什特拉省 (Maharashtra) 普恩 (Pune)，新設工廠自動化 (FA) 控制系統產品的生產工廠，將生產變頻器 (inveter) 等，以因應印度國內的需求增加。

三菱電機的印度分公司，已在 2022 年 5 月展開全新工廠興建工程，預計在 2023 年 12 月開始營運，廠區面積達 4 萬平方公尺，廠房是一棟兩層樓高的建築物，總樓地板面積為 1.54 萬平方公尺，是三菱電機在日本和中國新設 FA 系統產品的生產工廠之後，又選在印度蓋新廠房。

三菱電機 2012 年買下印度當地的 FA 控制系統廠商，並從 2013 年開始透過該工廠生產印度品牌的產品，這次為了在印度生產自家品牌的 FA 控制系統產品，首度在印度國內成立工廠。三菱電機在印度國內的生產，將以當地市場的銷售為主，未來也將考慮銷往東南亞和歐洲市場。

根據三菱電機說法，印度的 FA 市場，在來自汽車、食品、飲料、醫藥品等行業需求帶動，維持 8% 年成長率，預料今後市場規模會進一步擴大。

2021 年度 (2021 年 4 月至 2022 年 3 月) 三菱電機印度分公司的 FA 控制系統部門營收逾 100 億日圓，目標在 2025 年度之前要增加至 2 倍水準。