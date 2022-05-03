〈財報〉廣告銷售疲弱 派拉蒙環球財報未達預期 但串流用戶成長

派拉蒙環球 (Paramount Global)(PARA-US) 周二 (3 日) 表示，第 1 季流媒體用戶增加超過 600 萬，但由於廣告銷售成長乏力，營收未達預期。

目前華爾街正對串流媒體的長期生存能力表示擔憂，因為新冠疫情的繁榮紅利正逐漸消退。競爭對手串流媒體巨頭 Netflix Inc (NFLX-US) 第 1 季流失了 20 萬用戶，預計第 2 季將再流失 200 萬用戶。

即使如此，派拉蒙環球在其旗艦平台 Paramount+ 上對即興節目和現場體育直播的投資，幫助它度過其中的一些挑戰，同時從其有線電視業務中獲得營收成長。

派拉蒙第 1 季新增 630 萬全球串流媒體用戶，幫助其總共積累了 6200 萬用戶。

訂戶增加主要是由 Paramount+ 推動，當季增加了 680 萬訂戶，使該服務的總訂戶接近 4000 萬，而直接面向消費者的服務訂閱有所下降。

派拉蒙的淨利從一年前的 9.11 億美元降至 4.33 億美元。

根據 Refinitiv 的 IBES 數據，前身為 ViacomCBS 的派拉蒙環球營收在截至 3 月 31 日的第 1 季下降約 1% 至 73.3 億美元，未達分析師估計的 73.8 億美元。