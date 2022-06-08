加強制裁 美國財政部擴大俄羅斯債券購買禁令

美國財政部加強對俄羅斯的金融制裁，限制投資者在二級市場購買俄羅斯的債券。這是針對現有政策的擴展，現有政策僅禁止購買新發行的俄羅斯政府債券和部分俄羅斯企業債券。

美國人先前仍然可以交易已在二級市場流通，價值數以千億美元計的俄國資產，但相關交易已在美國遭受批評，參議員 Elizabeth Warren 抨擊，這種做法破壞了制裁，她還點名摩根大通和高盛購買俄債，並向客戶提供建議。

相關部門正在對這兩家銀行施壓，要求他們轉交那些交易俄債的客戶的詳細資料。

美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 的發言人周二 (7 日) 表示，最新指引意味著美國公司可以持有或出售俄羅斯債券，但不能購買。這項規定適用於公司債、主權債及股票。

新措施將進一步打擊持有俄羅斯債券的基金，因為會減少潛在買家的數量，削弱債券的剩餘價值。

自烏克蘭戰爭爆發以來，美國一直在限制俄羅斯進入外國信貸市場。財政部上個月採取行動，切斷其透過美國金融機構支付以美元計價債務的能力。

據媒體引述知情人士透露，5 月 27 日到期的兩筆總計約 1 億美元的付款，被困在 Euroclear Bank SA。這些資金是從俄羅斯的國家結算存管處所轉移的。

如此一來，代表著俄羅斯現在已進入 30 天的寬限期，到期後可能會造成違約。然而，莫斯科辯稱，它在 5 月 20 日向 NSD 匯款時，已經履行了義務。

投資者表示，周二以美元計價的俄羅斯政府債券價格，在 15 至 25 美分之間，比周一低約 5 美分。俄羅斯天然氣工業股份公司 (Gazprom) 的債券價格，也較周一下跌了約 5 美分，周二以 25 至 30 美分的價格交易。

這不是美國第一次禁止投資者購買一個國家的債券，財政部此前禁止在二級市場購買委內瑞拉政府債券，不過針對俄羅斯的新指南範圍更廣，包括為位於俄羅斯的商業項目或運營而發行的公司債務。