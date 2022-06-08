〈紐約匯市〉通膨觸頂希望升起 美元隨美債殖利率回落

隨著美債殖利率下跌，美元指數周二 (7 日) 自高點回落，市場燃起對通膨已經觸頂的希望，與此同時，日圓兌美元匯率續創 20 年低，歐元、英鎊和澳幣均走高。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.10%，報 102.33。

Target(TGT-US) 周二下調本季獲利預估，將透過取消訂單或大幅折扣來出清過剩的庫存，警告短期內公司獲利恐受打壓，部分投資人將 Target 的獲利預警視為物價壓力可能開始緩解的跡象。

對於通膨趨緩有望使央行放慢升息步伐的預期，帶動美債殖利率自 3 周多高點回落，10 年期美債殖利率報 2.983%。

Globalt Investments 高級投資組合經理 Thomas Martin 說：「聯準會將按它所說的去做，市場正在對此進行定價，即便如此，你會開始產生這樣的想法，即通膨可能已經觸頂且開始回落。」美國將在本周五 (10 日) 公布最新的 CPI 通膨數據。

歐元兌美元上升 0.12% 至 1.0707 美元。歐洲央行 (ECB) 將於周四 (9 日) 公布最新利率決議，市場預期，ECB 將宣布結束購債計畫，央行聲明基調以及官員對 7 月會議的展望，對歐元匯率來說至關重要。

在美日政策路徑分歧之下，日圓兌美元匯率持續走軟，貶值 0.54% 至 132.6 日圓兌 1 美元。日本央行總裁黑田東彥重申，若日圓走勢沒有太劇烈，疲軟的日圓將有助於日本經濟。

英鎊兌美元升值 0.45% 至 1.2587 美元，英國首相強生 (Boris Johnson) 昨以些微差距自保守黨國會議員提出的不信任投票案中過關，帶動英鎊自 3 周低點反彈。

央行意外升息 2 碼後，澳幣兌美元應聲走高，截稿前升 0.52% 至 0.7229 美元。

為抑制通膨，澳洲央行 (RBA) 宣布將現金利率上調 50 個基點至 0.85%，升幅為 22 年來最大，並警告通膨率將高於 5 月預期的 6%。

富國銀行 (Wells Fargo) 分析師預期，澳洲央行 7 月將再度升息 50 個基點，然後在 8 月、11 月和 12 月恢復至 25 基點的升息步調，使現金利率在年底達到 2.1%，但考量到政策路徑仍落後聯準會，中期之內，澳幣兌美元仍將走軟。

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