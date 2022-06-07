因應高通膨 澳洲央行意外升息50個基點 債券殖利率攀升

澳洲央行周二 (7 日) 宣布升息 50 個基點，超過經濟學家預期。央行表示，將致力於「採取必要措施」，以遏制通膨擴大。這一行動令投資人意外，帶動債券殖利率強升。

澳洲央行周二以通膨為由，將其現金利率目標上調 50 個基點至 0.85%。相較之下，大多數經濟學家預測上調 25 個基點。

央行總裁 Philip Lowe 表示，央行非常清楚澳洲家庭面臨的生活成本壓力，但根據當前的經濟環境，今天的升息是必要的。

他指出，未來的升息規模和時機，將取決於即將到來的數據，以及理事會對通膨及勞動力市場的評估。

澳盛集團資深經濟學家 Catherine Birch 認為，這是個鷹派的聲明，決策者的行動速度快於預期，他們試圖透過政策正常化，擺脫緊急的通膨局勢。通膨數據高於他們前一個月的預測，而且還可能更高。

大幅升息使澳洲 3 年期公債殖利率上漲 19 個基點至 3.16%，10 年期公債殖利率攀升 7 個基點至 3.55%。澳元兌美元匯率上漲 0.3%，至 72.10 美分。

在中國防疫封控和俄烏戰爭下，大宗商品和能源供應中斷，全球央行都在努力應對比預期更糟糕的通膨。今天的升息是新總理 Anthony Albanese 上台後的第一次升息，也是自 2000 年 2 月以來，最大的單月升息幅度。