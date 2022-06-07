〈台幣〉外資落跑 連4挫貶近1角收29.514元 近2周低點

台北股匯今 (7) 日雙雙走弱，大盤跌近百點，回測 16500 點，外資持續提款台股並匯出，使得新台幣兌美元匯率失守 29.5 元關卡，終場貶值 9.9 分，以 29.514 元作收，為連 4 貶，近 2 周低點，台北及元太外匯市場總成交值放大至 17.775 億美元。

10 年期美債殖利率已升破 3%，帶動國際美元續強，亞洲貨幣今天全面下挫，新台幣匯率最低來到 29.54 元，貶值多達 1.25 角，外資連日匯出，出口商月初也暫無大舉拋匯的意願，使得美元賣盤相對空虛。

新台幣兌美元匯率終場收在 29.514 元，貶值 9.9 分，台北外匯市場成交金額 11.77 億美元，元太外匯市場成交金額 6.005 億美元。

央行公布 5 月底外匯存底金額 5488.54 億美元，較上月底增加 37.93 億美元，外匯局長蔡炯民表示，5 月匯率波動的確滿大，央行在市場過度波動的時候，不管升貶，都會進場調節，並不會以「貶多少」作為進場依據，而是比對其他主要貨幣波動幅度而定。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數今天大漲 0.64%，日圓重貶 1.51%，歐元貶值 0.51%，韓元貶值 0.45%，新台幣貶 0.34%，人民幣及新加坡幣均貶 0.28%，亞幣全面跳水。